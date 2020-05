Hivatalos: nagyon nagy név szerződik a Mercedestől az Aston Martinhoz

Pár nappal ezelőtt a Financial Times arról számolt be, hogy Tobias Moers, az AMG főnöke távozás előtt áll, és az Aston Martin a következő munkahelye, ahol Andy Palmer-től veszi át a főnöki posztot. Egy újabb jel Lawrence Stroll, a kanadai milliárdos szerkezettel kapcsolatos átalakításaira, amik idővel a gyári F1-es csapatot is érinthetik.

Az Autocar, a Motorsport.com és a Reuters is beszámolt a hírről. Az Aston Martin ugyan megerősítette a vezetőség felülvizsgálatát, miután megjelentek a hírek Palmer távozása kapcsán, és Moers érkezéséről, de akkor még semmi sem volt hivatalos, így nevekről sem beszéltek.

A legendás brit márka egy rövid szöveges nyilatkozattal válaszolt a jelentésre, ami szerint az Aston Martin Lagonda jegyezte a közelmúltban zajló spekulációkat, és a cég megerősítette, hogy felülvizsgálja a menedzsmentjét, és ha szükséges, bejelentést fognak tenni.

Ez most meg is történt, és a vártnak megfelelően Palmer távozik az Aston Martin vezető székéből. A szakember vezérigazgatói pozíciójáról egy ideje már pletykálnak a Stroll vezette konzorcium hatalomátvételével, így ez nem okozhat meglepetést.

Moers egy rendkívül tapasztalt és sikeres irányító, aki jelentősen hozzájárult az AMG növekedéséhez, nyereségéhez. Stroll az elmúlt hónapban a cég 25%-át vásárolta meg, és Toto Wolff, a Mercedes csapatának első embere szintén részvényes lett. Az Aston Martin 2021-ben a Forma-1-ben is autókat fog indítani. A Racing Point helyét veszik át, és ez egy gyári istálló lesz, kivéve a motorcsomagot, amit továbbra is a Mercedes fog számukra biztosítani.

Palmer hivatalosan augusztus első napján adja át a helyét az utódjának. A jelenlegi főnök elmondta, privilégium volt számára, hogy az elmúlt majdnem 6 évben az Aston Martin Lagonda szolgálatában állhatott.

A szakember természetesen köszönetet mondott a menedzsmentjének, és az alkalmazottak kemény munkájáért, és a támogatásért, különösen ebben a kihívásokkal teli vírushelyzetben. „Büszke vagyok rátok, és megtiszteltetés volt veletek dolgozni.”

Moers nagyon izgatott az új munkája miatt, és mivel mindig is szenvedélye voltak a teljesítményorientált autók, örömére szolgál, hogy egy ilyen ikonikus márkához csatlakozhat. A Mercedestől távozott AMG-főnököt kellően meggyőzték Stroll tervei, és úgy látja, nagyon sok a potenciál a projektben, amiből közös erővel a lehető legtöbbet tervezik kihozni.

Stroll ügyvezető elnökként először arról beszélt, hogy eljött az idő egy új vezetés alkalmazására, akiknek a fő feladatuk a tervek megvalósítása lesz. A kanadai milliárdos köszönetet mondott Palmer munkájáért, amit 2014 óta végzett az Aston Martinnál. Most azonban már minden az új főnökről fog szólni, akit egy rendkívül tehetséges autóipari szakembernek tartanak, sok éves tapasztalattal a háta mögött a Daimler AG-nál.

