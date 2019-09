Hivatalos: Monza szerződést hosszabbított a Forma-1-ben

Úgy tűnik, a Liberty Media nagyon komolyan gondolja az F1-es naptár bővítését, és jövőre már 22 futamunk lesz, feltéve, ha a csapatok erre igent mondanak, máskülönben igencsak érdekes helyzetbe kerülhet a vezetőség, hiszen az összes helyszínnek aláírt kontraktusa van és már készülnek a következő évre.

Legutóbb a Spanyol Nagydíj jelentette be a hosszabbítását, de a katalán ring csak 2020-ra írt alá, ugyanakkor a következő hónapokban az új szerződéssel több évre kötelezhetik el magukat. Legalábbis ez a terv, akárcsak az, hogy a Liberty Media 25 nagydíjra növelje a naptárt, ami minden eddiginél nagyobb terhelést eredményezhet a sportban szerepet vállalók számára.

Most az Olasz Nagydíj kapcsán számolhatunk be egy fontos hírről, miszerint Monza is hosszabbított a királykategóriával. Sokáig kérdéses volt a jövő, de az érintettek mindent megtettek azért, hogy a legendás helyszín az F1-ben maradjon. Szerencsére sikerrel jártak, mert egy olyan nagydíjról és pályáról beszélhetünk, ami a kezdetek óta a Forma-1-ben szerepel. Az olasz pálya 2024-ig hosszabbított a formulaautózás királykategóriájával.

A bejelentés szerda este, a Scuderia Ferrari 90. évfordulóját megünneplő eseményen érkezett a Forma-1 vezérigazgatójától, Chase Carey-től, illetve az FIA elnökétől, Jean Todtól. A 2020-as Olasz Nagydíj szeptember 6-án kerül majd megrendezésre. Azt is bejelentették emellett, hogy jövőre már a DTM is ellátogat Monzába.

Olaszország eddig 69 alkalommal látta vendégül az F1 mezőnyét, és mindössze egy olyan év volt, amikor nem Monza volt a házigazda, hanem Imola, még 1980-ban, ahol Nelson Piquet nyert Alan Jones és Carlos Reutemann előtt. Ezen a bizonyos nagydíjon nyerte meg a bajnoki címet a Williams, ami az első volt számukra.

Augusztusban volt 25 éves a Forma-1 egyik legintenzívebb jelenetsora, Jos Verstappen Benettonjának kigyulladása, amely most, hogy ismét tervbe van véve a tankolás visszahozatala, bizarr aktualitást kapott.