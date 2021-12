Hivatalos: Mohammed ben Szulajem az FIA új elnöke!

A dubaji származású egykori tizennégyszeres közel-keleti bajnok ralipilóta győzelmét már korábban is sejteni lehetett, mivel az erősen átpolitizált elnökválasztási kampány során ben Szulajem mögé állt be a brit királyi autóklub is a másik jelölttel, Jean Todt egykori alelnökével, a brit Graham Stokerrel szemben.

A 60 éves Ben Szulajem eddig az FIA Közel-Keletért felelős alelnöke volt, és tagja volt a Motorsport Világtanácsnak is, most pedig a szavazatok 61,6%-át begyűjtve, kényelmes előnnyel ül át az FIA elnöki székébe, szervezet történelmének első nem európai elnökeként.

A Motorsport.com #ThinkingForward sorozatának keretein belül ben Szulajem kijelentette, hogy a programjának legfontosabb eleme az lesz, hogy a fiatalok számára elérhetőbbé tegye a belépő szintet a motorsportok világába.

„Egy jobb és olcsóbb utat szeretnék kijelölni a fiatalok számára” – mondta még a megválasztása előtt. „Csak ez jelentheti a változást, azt nem folytathatjuk, amit az előző elnök csinált, mert akkor nem fog változni semmi. Megváltoztak az előttünk álló kihívások.”

Szulajem kiemelte azt is, hogy többet szeretne tenni a helyi motorsport sorozatokért:

„Az F1 és a WRC jó helyzetben vannak, nincsenek pénzügyi problémáik. A világnak azonban ennél többre van szüksége, helyi, regionális versenyekre, helyi részvevőkkel. Ez azonban csak akkor fog megvalósulni, ha valóban megfizethetőek lesznek ezek a sorozatok.”