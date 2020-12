HIVATALOS: Mick Schumacher 2021-ben debütál a Forma-1-ben!

A Haas október végén jelentette be, hogy mind a kettő jelenlegi pilótájuktól, Romain Grosjeantól és Kevin Magnussentől is megválnak. Annak ellenére, hogy a tapasztalt Sergio Perez és Nico Hülkenberg neve is felmerült a csapatnál, az amerikai gárdának minden korábbinál nagyobb szüksége van a pénzügyi támogatásra, így lehetett, hogy az egyik ülést Nyikita Mazepin kapta.

Mick Schumacher kiválóan kezdte a 2020-as F2-es szezont, így az is nyilvánvalóvá vált, hogy komoly esélye nyílhat egy Ferrari ügyfélcsapatnál 2021-re, a német fiatal pedig azóta is vezeti az Formula 2 pontversenyét, a hétvégén pedig esélye lesz behúzni a bajnoki címet is.

Schumacher a 2020-as Eifel Nagydíj első szabadedzésén az Alfa Romeóval mutatkozhatott volna be a Forma-1-ben, azonban az időjárás ebben megakadályozta. Ekkor még szinet biztosnak tűnt, hogy Kimi Raikkonen csapattársa lesz, azonban a svájci-olasz csapat végül hosszabbított.

Schumacher azonban nem marad lehetőség nélkül, és 2021-ben a Haas Forma-1-es pilótája lesz, így 2012 után tér vissza a legendás családnév a száguldó cirkuszba.

„A tudat, hogy jövőre ott leszek az F1 mezőnyében elképesztő boldoggá tesz. Egyszerűen csak keresem a szavakat” – nyilatkozta Mick Schumacher a bejelentés kapcsán.

„Szeretnék köszönetet mondani a Haas F1 Teamnek, a Scuderia Ferrarinak és a Ferrari versenyzői akadémiájának a belém vetett bizalmuk miatt. Szeretném megragadni az alkalmat arra is, hogy elmondjam, mennyire szeretem a szüleimet – tudom, hogy mindent nekik köszönhetek. Mindig hittem abban, hogy egy nap teljesülnek az F1-es álmaim.”

„Köszönettel tartozom minden autósport rajongónak, akik támogattak engem karrierem során. Mindent bele fogok adni, ahogy eddig is tettem. Alig várom, hogy a Haas F1 Teammel elkezdjük közös kalandunkat” – mondta Schumacher.

„Nagyon örülök, hogy bejelenthetem Mick Schumachert a jövő évi pilótánknak, és már nagyon várom, hogy köszönthessem a csapaton belül” – írja Günther Steiner, a Haas csapatfőnöke.

„A Formula 2-es bajnokság mindig is lehetőséget adott arra, hogy megmutassák a fiatalok a tehetségüket, és az idei minden kétséget kizárólag az egyik legerősebb mezőnye volt a sorozatnak. Mick több versenyt is nyert, és kiválóan teljesített talán a legígéretesebb fiatalok ellen 2020-ban.”

„Hiszek abban, hogy a Forma-1-es lehetőségét pusztán a tehetsége alapján érdemelte ki. Remek lehetőség áll most előttünk, hogy a csomagunkat egy új szintre emeljük a pilótáinkkal 2021-ben. Most fektetjük le a csapat hosszú távú jövőjének alapköveit, és várom már, ahogyan Mick ehhez a pályán, és azon kívül hozzájárul.”

Schumacher már idén kóstolót kaphat a Forma-1-ből, ugyanis az Abu-Dzabi Nagydíj pénteki első szabadedzésén pályára viheti a VF-20-at, valamint hivatalossá vált, hogy a Haas őt nevezi a szezont követő fiatal pilóták tesztjére.

