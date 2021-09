HIVATALOS: Megvan az Aston Martin 2022-es pilótapárosa!

Az Aston Martin Racing csapatánál hosszú ideig arra lehetett számítani, hogy csak formalitás Lance Stroll és Sebastian Vettel maradásának bejelentése, azonban a hivatalos bejelentés elhúzódásával szárnyra kaptak olyan pletykák, melyek szerint nem biztos, hogy marad Vettel.

A csapat viszont többször is kifejtette, hogy a késedelem oka bizonyos szerződési záradékok megtárgyalása volt, és csütörtök délelőtt meg is érkezett a hivatalos bejelentés: a német és a kanadai pilóta is marad.

A csapattulajdonos Lawrence Stroll fia, Lance Stroll a negyedik szezonját kezdheti meg az Aston Martin (korábbi nevén: Racing Point) versenyzőjeként, míg Vettel a második idényére készül az alakulattal.

