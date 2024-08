Hivatalos: Megvan a Mercedes 2025-ös F1-es párosa!

Amit hosszú időn keresztül sejteni lehetett, sőt a holland hétvégén a csapatfőnök Toto Wolff elszólása után kvázi biztosra is lehetett venni, az most hivatalossá vált: George Russell csapattársa 2025-től Andrea Kimi Antonelli lesz a Mercedesnél.

Az olasz pilóta nemrég ünnepelte a 18. születésnapját, és már februárban, az első F2-es versenye előtt elkezdtek pletykálni arról, hogy ő válthatja a Ferrarihoz távozó Lewis Hamiltont. A fiatal olasz a Mercedes juniorjaként minden támogatást megkapott Toto Wolfftól, aki végül bizalmat szavazott az olasznak.

Antonelli mögött lenyűgöző juniorkarrier áll: kétszeres gokart Európa-bajnok, megnyerte az olasz és a német F4-et, valamint a Motorsport Gamesen az F4-es kupát és a Formula Regional Európa-bajnokságot is. Ennek okán nem hiába kiáltották ki szupertehetségnek. Toto Wolff természetesen nem győzte méltatni a pilótáját.

„A 2025-ös versenyzői felállásunkban a tapasztalat, a tehetség, a fiatalság és a nyers sebesség egyaránt megtalálható” – vélekedett Wolff az olasz leigazolását követően. „Izgatottan várjuk, hogy George és Kimi mit hoz a csapatba, mind egyéni versenyzőként, mind pedig társulásként.”

„Az új felállásunk tökéletes ahhoz, hogy történelmünk következő fejezetét megnyissuk. Ez egyben a juniorprogramunk erejét és a saját nevelésű tehetségekbe vetett hitünket is bizonyítja.”

Kimi Antonelli Monzában az első szabadedzésen megejtette a bemutatkozását, és bár alig 10 perc után összetörte az autóját, így is meggyőző teljesítményt nyújtott. A telemetriai adatok alapján ugyanis az olasz elképesztő nyers tempóval rendelkezett, így ez megerősítette a Mercedest a döntésben.

„George mellett a Mercedes állandó pilótájaként jelentettek be a 2025-ös évre” – értékelte a leigazolásának bejelentését érthető okokból nagy örömmel Antonelli. „Az F1-be jutás egy olyan álom, amit kisfiú korom óta dédelgetek.”

„Szeretném megköszönni a csapatnak a támogatást, amit az eddigi pályafutásom során kaptam, és a belém vetett bizalmat. Még mindig sokat tanulok, de úgy érzem, készen állok a lehetőségre. Arra fogok koncentrálni, hogy egyre jobb legyek, és a lehető legjobb eredményeket hozzam a csapat számára.”

Ezzel az is eldőlt, hogy két rendkívül fiatal, ám annál nagyobb potenciállal rendelkező párost tudhat a magáénak a Mercedes. Ismerve azt, hogy milyen hosszú ideig tartott a Hamilton-Mercedes páros elköteleződése, könnyen elképzelhető, hogy hosszú távon nem fog változás történni a német gyártónál a pilótákat tekintve.

„Az is nagyon izgatottá tesz, hogy George csapattársa lehetek. Ő is a csapat junior programján keresztül került a csapathoz, akárcsak én, és ő az, akit nagyon tisztelek. Szupergyors, többszörös nagydíjgyőztes, és már eddig is segített nekem abban, hogy versenyzőként fejlődjek.”

„Alig várom, hogy tanulhassak tőle, és együtt dolgozhassunk azon, hogy eredményt érjünk el a pályán” – zárta le a gondolatait a fiatal tehetség, aki már Monzában megkezdte a felkészülést a követkető szezonra.

Ezzel újabb hely kelt el a rajtrácson, így már csupán az Audi dobhat mentőövet Mick Schumacher számára, aki továbbra is a Mercedes támogatásával igyekszik visszatalálni a Forma-1-be. Kimi Antonelli pedig követheti Max Verstappen útját, aki szintén piszkosul fiatalon került be a száguldó cirkuszba.

A Mercedes-junior az F3-at kihagyva idén a Forma-2-ben kezdett versenyezni a Prema csapatánál, ahol első győzelmét a silverstone-i sprinten, a másodikat a magyar főfutamon aratta, jelenleg pedig a hatodik helyen áll a pontversenyben. Forma-1-es autóban tegnap ült először, de nem volt benne sok köszönet: tíz perc után összetörte Russell W15-ösét.