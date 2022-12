HIVATALOS: megvan a Ferrari új csapatfőnöke!

Mattia Binotto alig egy héttel a 2022-es Forma-1-es szezon vége után adta be a lemondását, miután az olasz sajtó az év utolsó versenye, az Abu-Dzabi Nagydíj előtt kész tényként közölte, hogy John Elkann elnök és Bendetto Vigna vezérigazgató Frederic Vasseurrel akarják leváltani őt.

A svájci mérnök még december 31-ig irányítja a Ferrarit, a hivatalos bejelentés szerint pedig valóban az 54 éves Vasseur váltja majd, aki öt éven át vezette az Alfa Romeo csapatát, ma azonban bejelentették, hogy elhagyja a hinwili alakulatot.

Vasseur érkezésével a Ferrari végképp szeretné a 2008 óta tartó bajnoki nyeretlenséget, miután az idei év eleji ígéretes formájuk a szezon második felére elhalványult. A Ferrari építhet Vasseur tapasztalatára, amit az ART Grand Prix juniorcsapatnál szerzett, mely Lewis Hamiltont, Charles Leclerc-t, George Russellt és Nico Rosberget is a Forma-1-be segítette.

„Őszintén megtisztel és felvillanyoz, hogy átvehetem a Scuderia Ferrari csapatának vezetését, mivel egész életem során égett bennem a szenvedély a motorsportok iránt, a Ferrari mindig is az autóversenyzés világának csúcspontját képviselte számomra” – mondta Vasseur, az új csapatfőnök és menedzser.

„Már várom, hogy a Maranellóban dolgozó tehetséges és szenvedéllyel teli csapattal dolgozhassak, hogy a Scuderia történelmét és örökségét tiszteletben tartva a világszerte megtalálható tifosikat megillető eredményt érjünk el.”

Leclerc, aki most a Ferrari pilótája, maga is Vasseur szárnyai alatt mutatkozott be még a Sauber névre hallgató csapatnál 2018-ban, múlt héten Bolognában pedig arról beszélt, mindig is tetszett neki a csapatfőnök stílusa:

„Az utánpótlás-kategóriákban már dolgoztam együtt Freddel, abszolút hitt bennem és utána is jó kapcsolatot ápoltunk, de ezt leszámítva nincs beleszólásom a döntésbe. Ő mindig nagyon egyenes, nagyon őszinte szokott lenni és ezt mindig kedveltem benne.”

A Saubernél, 2019-től pedig Alfa Romeónál töltött ideje alatt Vasseur több évnyi pénzügyi bizonytalanságból rántotta ki a csapatot, idén pedig a hatodik helyen végeztek a konstruktőrök között, ami tíz év óta a legjobb eredményük, valamint ő ütötte nyélbe az üzletet, aminek köszönhetően 2026-os belépésük után az Audi gyári csapata lesznek.

