Hivatalos: megváltozik a három szabadedzés és az időmérő időpontja

Ahogyan arról a Motorsport.com már korábban beszámolt, a 2022-es Forma-1-es szezonban apróbb átalakuláson mennek keresztül a versenyhétvégék pénteki napjai, azonban az FIA átfogóbb változásokat jelentett be, és módosítottak a szombati menetrenden is.

Mivel idén már 23 versenyt fognak tartani, és nem úgy néz ki, mint ha ez a szám rövidesen csökkenne, az F1 a versenyhétvégék időtartamának lerövidítésével akar kedvezni a csapatoknak, ahol – ahogyan egyébként arról Jánvári Zsolt is beszámolt, minden korábbinál több szerelő mondott fel a 2022-es szezon előtt.

A csütörtöki sajtónapot teljesen eltörölték, a csapatok és a pilóták sajtótájékoztatói péntek délelőttre kerültek át, ez pedig magával hozta a szabadedzések tolódását is: az európai szezon alatt univerzálisan délután 2 órakor kezdődik majd az első, és délután 5 órakor a második gyakorlás, amelyek 2021-hez hasonlóan továbbra is 60 percesek lesznek. A kivételt az éjszakai futamok, és egyelőre ismeretlen okokból Miami képezik, de természetesen ezeket a futamokat direkt az európai nézőknek megszokott időhöz igazítják.

A Mercedes vezető pályamérnöke, Andrew Shovlin szerint a legnagyobb változást az jelenti majd a csapatok számára, hogy így mindössze 3 órán keresztül tudnak a pénteki edzéseket követően az autóikon dolgozni.

A szombati harmadik szabadedzés és az időmérő edzés is egy órával tolódott, így azokat nyáron 13, illetve 16 órától tartják majd. Az FIA bejelentése szerint a vasárnapi versenyek többsége továbbra is a nyáron megszokott 15 órától rajtol majd – az F1 továbbra sem jelentette be, hány sprintfutamot fognak rendezni 2022-ben.

Magyarországon kétszer kell majd nagyon korán kelnie annak, aki követné szeretné a visszatérő ausztrál és japán futamokat: mindkét verseny reggel 6 órakor kezdődik majd, legtovább pedig az októberi Amerikai Nagydíj időmérőjéhez kell majd fennmaradni, mivel azt 23 órától rendezik.