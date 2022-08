Hivatalos: Megszületett a megállapodás, jövőre is lesz Belga Nagydíj!

Hosszas huzavona után végre pont került Spa-Franchochamps ügyének végére, ugyanis már vasárnap délelőtt hallani lehetett a paddockból, hogy a futam előtt fontos bejelentéssel készülnek, mely minden bizonnyal a pálya naptárban maradásáról szól.

Ez így is lett, ugyanis egy órával a rajt előtt már hivatalosan is tudni lehetett, hogy megszületett a megállapodás és jövőre is ellátogat a Forma-1 mezőnye Spába. A legendás pálya már a kezdetek elején is a naptár része volt, ugyanis 1950-ben is ellátogattak ide, azóta pedig kisebb-nagyobb kihagyásokkal szerves részét képezi a szezonnak.

A mezőny nagy része nem szerette volna, ha kikerül a pálya a naptárból, így van ezzel Toto Wolff is, aki korábban védelmébe vette a pályát:

„Spa-Francorchamps-t nem kell bemutatni. Klasszikus pálya, régimódi hangulatú, az F1 történelmének számos ikonikus pillanatának színhelye, és hihetetlen kihívás mind az autó, mind a pilóták számára. Izgatottan várjuk, hogy visszatérjünk oda, remélhetőleg idén egy fantasztikus show-t tudunk nyújtani a belga rajongóknak."

„A Forma-1 megerősíti, hogy a Belga Nagydíj bekerül a 2023-as versenynaptárba, miután megállapodás született a partnerség meghosszabbításáról. A 2023-as versenynaptár további részleteit a megfelelő időben jelentjük be” – áll a Forma-1 hivatalos közleményében.

