HIVATALOS: Mégsem rendeznek futamot Hockenheimben!

A koronavírus-járvány miatt szinte lehetetlenné vált a Forma-1 számára, hogy tengerentúli futamokat tartson, ezért valószínű volt, hogy európai futamok sorával fogják feltölteni a versenynaptárat.

A Hockenheimring érdeklődéséről már márciusban lehetett hallani, és a pálya vezetősége is megerősítette azt korábban, hogy tárgyalnak a Forma-1-gyel, azonban pénzügyi nézeteltérések miatt nem sikerült megállapodniuk, számolt be a Sky Sports Deutschland.

Jorn Teske, a Hockenheimring promótere így nyilatkozott: „Végig arra törekedtünk, hogy találjunk egy megoldást, ugyanakkor azt is kikötöttük, hogy nem akarjuk, hogy extra költségek merüljenek fel a részünkről” – áll a DPA hírügynökségnek eljuttatott közleményben.

„Végül nem sikerült megállapodásra jutnunk.”

A hockenheimi pálya azt szerette volna, ha ingyen rendezhetnék meg a futamot, ahogyan azt felajánlotta az F1 korábban Zandvoort-nak is például, valamint nézőket is be akartak engedni a költségek kompenzálásáért.

„Ez jelenleg nem lehetséges a Baden-Württembergi szabályzások miatt” - tette hozzá Teske.

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem lehet még Németországban futam az újradolgozás alatt álló Forma-1-es versenynaptárban, ugyanis újabban felmerült a Nürburgring futamrendezési lehetősége is.

Először a német Motorsport-Magazin számolt be arról, hogy tárgyal az F1 a másik ikonikus versenypályával is. A Sky számára megerősítette a pálya egyik szóvivője, hogy valóban kapcsolatban állnak az F1-gyel.