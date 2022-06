Hivatalos: megbüntették Alonsót, módosult a Kanadai Nagydíj végeredménye!

Fernando Alonso a 70 körös Kanadai Nagydíj 20. körétől kezdve motorproblémákkal küzdött, ami megnehezítette számára, hogy tartsa a lépést a mezőnnyel a hátsó egyenesben, ahhoz pedig, hogy megtartsa a pontszerző helyét, be kellett vetnie pár piszkos trükköt is.

Alonsót rögtön be is idézték a futam után a versenybírókhoz, mivel meglátásuk szerint miközben Valtteri Bottas ellen védekezett a hátsó egyenesben, többször is irányt változtatott a megengedett egy helyett, Bottas pedig csak a gáz elvételével tudta elkerülni az ütközést.

Az Alpine versenyzőjét vétkesnek is találták, és egy 5 másodperces büntetést, valamint 1 büntetőpontot osztottak ki neki, így a 7. helyről visszasorolták a 9. helyre Alonsót.

A kétszeres világbajnok büntetésével a két Alfa Romeo járt jól, Bottas és Csou is előrelépnek egy-egy helyet.