Hivatalos: megbírságolta az FIA az ülésükről kiviharzó Vettelt

Sebastian Vettelt a 2022-es Osztrák Nagydíj szombati sprintversenye után idézték be az FIA versenybírói, miután Vettel engedély nélkül hagyta el a pilóták péntek esti megbeszélését.

A Motorsport.com értesülései szerint a paprikás hangulatú megbeszélésen Vettel a kerék a kerék elleni csatákra vonatkozó szabályokról szóló vitán, és az FIA inkonzisztens munkáján húzta fel magát annyira, hogy otthagyta a megbeszélést.

Az FIA a hivatalos közleményében jelentette be, hogy 25,000 euróra bírságoltak Vettelt, amit felfüggesztettek a szezon végéig, és csak akkor kell kifizetnie azt az Aston Martin versenyzőjének, ha megint nem jelenne meg megfelelően a pilóták eligazításán.

„Sebastian Vettel a pénteken, 19:30-kor tartott megbeszélésről engedély nélkül távozott, miközben kifejezte frusztrációját az üléssel kapcsolatban” – áll az FIA hivatalos közleményében. „A pilóták nem távozhatnak önszántukból erről a megbeszélésről.”

„A távozása után Vettel külön találkozott a versenyigazgatóval is, ahol elnézést kért, és konstruktív párbeszédet folytatott a megbeszélésen is érintett témákról, de a szabálysértést az enyhítő körülmények ellenére is büntetnünk kell.”