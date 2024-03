HIVATALOS: Massa benyújtotta a keresetet a 2008-as bajnokság végeredménye ellen!

Massa hétfőn, a Londoni Felső Bíróságon nyújtotta be keresetét a Forma-1 menedzsmentje (FOM), az FIA és Bernie Ecclestone, a bajnokság egykori első embere ellen, annak érdekében, hogy neki ítéljék a 2008-as világbajnoki címet.

„Mindig is mondtam, hogy a legvégsőkig el fogok menni. Mivel az FIA és az FOM úgy döntöttek, nem csinálnak semmit, a bíróságon igyekszünk korrigálni ezt a történelmen esett csorbát. Az eset most már az ügyvédek kezében van, akik bármit megtehetnek, hogy a sportban az igazság uralkodjon” – mondta Massa.

A kereset elsődleges célja, hogy Massát kiáltsák ki a 2008-as bajnokság nyertesének miután 2023. márciusában Ecclestone a német F1-Insider nevű weboldalnak elismerte, a bajnokság vezetői már az idény vége előtt tudtak arról, hogy a Szingapúri Nagydíjon Nelson Piquet szándékosan törte össze a Renault-t, hogy csapattársa, Fernando Alonso nyerjen.

Amennyiben még időben fellépnek a vezetők, a verseny eredményét a szabályok szerint meg kellett volna semmisíteni, így pedig Massa ünnepelhetett volna, azonban mivel nem tettek semmit, végül Lewis Hamilton lett a világbajnok. A Ferrari egykori versenyzője a végeredmény módosítása mellett kártérítést is követel a pénzekért, amiktől a bajnoki cím elvesztésével esett el, ennek összege akár 150 millió fontra, azaz kb. 66 milliárd forintra is rúghat. Ecclestone később azt állította, nem emlékszik az interjúra.

Az FIA felett múlt hét óta gyülekeznek a fellegek más ügyben is, egy szivárogtató ugyanis azt állítja, a szövetség elnöke, Mohamed bin Szulajm beleszólt a 2023-as Szaúd-Arábiai Nagydíjba, el akart ugyanis töröltetni egy büntetést, amit Fernando Alonso azért kapott, mert egy kerékcsere alatt túl korán kezdtek dolgozni az autón. A Las Vegas-i Nagydíjnak helyet adó pálya engedélyeztetését is akadályozni próbálta a vizsgálat szerint.

A Massát képviselő ügyvédi iroda, a Vieira Rezende Advogados közlemény úgy szól: „Massa úr annak az elismerését szeretné elérni, hogy az FIA megszegte saját szabályait azzal, hogy nem vizsgálta ki megfelelően Ifj. Nelson Piquet balesetét a 2008-as Szingapúri Nagydíjon és hogy ha így tettek volna, Massa úr lett volna az egyéni világbajnok abban az évben.”

„Massa úr emellett az FIA hibája – melyben Ecclestone úr és az FOM is cinkostársak voltak – miatt kieső bevételért is szeretne kártérítést kapni. A közelmúlt eseményei demonstrálják, hogy az átláthatósággal és méltósággal kapcsolatos problémák ma is relevánsak a Forma-1-ben és egyértelmű, hogy komoly munkára van szükség a bajnokság hitelességének visszaállításáért.”

Massa még 2023-ban először csak hivatalos állásfoglalást szeretett volna kérni a szövetségtől és az FOM-től az ügyet illetően, azonban ezt nem kapta meg, ezért döntött úgy, elindítja a pert. A volt pilótát egy nyolc ügyvédből álló csapat fogja képviselni a tárgyaláson.

A Motorsport.com megkereste az FOM-et és az FIA-t is az ügyben, a bajnokság vezetése nem kívánta kommentálni a fejleményeket, a szövetség a cikk közzétételéig nem reagált a megkeresésre.