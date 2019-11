Hivatalos: marad a Räikkönen-Giovinazzi páros 2020-ra

Nem sokkal ezelőtt az Alfa Romeo hivatalosan is megerősítette, hogy Antonio Giovinazzi Kimi Räikkönen csapattársa marad, ami egyúttal Nico Hülkenberg távozását is jelentheti a Forma-1-ből, legalábbis versenyzőként szinte biztosan nem kap ülést 2020-ra, hiszen a Renault-tól távoznia kell, és legutóbb úgy nyilatkozott, hogy a svájci csapat az utolsó lehetősége.

Giovinazzi idén kapta meg a lehetőséget arra, hogy teljesítse az első teljes szezonját. A csapatnál korábban Pascal Wehrlein hátsérülése miatt már volt beugró, de az állandó versenyzői szerződését csak tavaly év végén írhatta alá, miután a Ferrari növelte a befolyását az alakulatnál, mely jelenleg csak a Haast és a Wiliamst előzi meg, hiába a nagyobb költségvetés és a jelentős technikai segítség.

Giovinazzi két futammal a szezon vége előtt csak a 18. helyen áll mindössze 4 megszerzett ponttal. Ezzel szemben Kimi Räikkönen, aki a Magyar Nagydíj óta nem volt pontszerző, a 14. 31 egységgel.

"Nagyon örülök, hogy 2020-ban is a csapattal lehetek, nagyon elégedett vagyok ezzel a hihetetlen támogatással, amelyet első F1-es szezonomban kaptam. Mindenki mellettem állt, amióta leszerződtem, és már alig várom, hogy folytassuk a közös utazást. Sokat tanultunk ebben az évben, és biztos vagyok benne, hogy jövőre nagy lépést tehetünk. Már nem leszek újonc, szóval nem lesznek kifogások. A szezon elejétől versenyképes akarok lenni, és meghálálni a csapat belém vetett bizalmát" - nyilatkozta Antonio Giovinazzi.

"Antonio valóban remek munkát végzett idén, és én maximális örömmel jelentem be, hogy az Alfa Romeónál marad 2020-ban is. Ahogyan beilleszkedett a csapatba, és folyamatosan fejlődött első szezonja során, az nagyon ígéretes, és már alig várjuk, hogy aktiváljuk a benne rejlő lehetőségeket a közös munka során. Antonio egy nagyon gyors pilóta, ezt bizonyította egy komoly szintet képviselő Kimi ellen is, és arra számítunk, hogy tovább fog fejlődni, ahogy a tapasztalata nő. A technikai visszajelzései, a munkaetikája, és a pozitív hozzáállása segít nekünk a csapatot előre tolni, és ezt segíti egy már megszokott páros is jövőre" - mondta Frederic Vasseur a Sauber Motorsport és az Alfa Romeo feje.