HIVATALOS: Gasly és Kvjat 2020-ban a Toro Rosso versenyzője marad

Dietrich Mateschitz továbbra is két csapatot birtokol a Forma-1-ben. A Red Bull világbajnok alakulattá vált, míg a Toro Rosso, mely jövőre Alpha Tauri néven folytatja tovább, maradt junior-istálló, ahol a fiatal tehetségek kapnak lehetőséget. Ez pedig lehetőséget ad arra is, hogy Dr. Helmut Marko, a Red Bull Motorsport tanácsadója ide-oda rakosgassa a pilótákat.

Még több F1 hír: Hivatalos: Albon marad Verstappen csapattársa a Red Bullnál

Az osztrák szakember, aki remek versenyző is volt, gyakran él ezzel a lehetőséggel, amiről Daniil Kvjat és Pierre Gasly is hosszasan tudna mesélni, hiszen a csapattársaknak korábban el kellett hagyniuk a Red Bullt. Sőt, az orosz esetében még az is megtörtént, hogy a teljes programból kikerült, de 1 esztendővel később újra aláírhatott a Toro Rossóhoz.

Gasly is szerencsésnek mondhatja magát, noha csak fél szezont kapott az osztrák alakulatnál, mivel ha nincs a Toro Rosso, akkor már valószínűleg a királykategóriában sem lenne, bár adott esetben a Haas lehetőséget jelenthetett volna számára, bár a teljesítménye miatt az ajánlólevele nem volt a legjobb.

A visszafokozás jót tett a franciának, aki sokkal kényelmesebben érzi magát Faenzában, ahol 2017-ben bemutatkozhatott. Kvjat és Gasly jó és erős párost alkotnak, és mivel a fiatalabb juniorok közül nem volt olyan, aki valódi veszélyt jelentene rájuk, borítékolható volt a maradásuk, főleg azok után, hogy az újonc Alexander Albon rögtön jobban kezdett el teljesíteni Max Verstappen csapattársaként, így a vezetőségnek nem kellett elgondolkoznia azon, hogy reaktiválja Kvjtot vagy Gaslyt Milton Keynesben.

Pierre Gasly: „Nagyon örülök annak, hogy a csapattal folytathatom 2020-ban, és biztos vagyok benne, hogy izgalmas kihívások állnak előttünk. A Toro Rosso mindig a legjobb esélyt adta meg nekem a szezon során, és nagyon motivált, valamint elkötelezett vagyok, hogy a következő évben a lehető legjobb eredménnyel háláljam meg ezt. A Toro Rosso évről évre fejlődik, és nagyszerű, hogy részt vehetek ebben az utazásban. Nagyon izgatott vagyok, hogy lássam, mit tudunk együtt elérni 2020-ban.”

Daniil Kvjat: „Igazán nagyszerű, hogy megerősíthetjük a csapatot 2020-ra. Nagyon boldog vagyok, mert kiválóan érzem magam itt mindenkivel. Ismerem a csapatot és ők is nagyon jól ismernek engem, tehát könnyű megérteni azt, hogy kinek, mire van szüksége. Nagyszerű eredményeket értünk el együtt, mint például a dobogós helyezésünk Németországban, ezért remélem, hogy jövőre ismét egy nagyon erős szezont fogunk futni. Hálás vagyok azért, hogy a Forma-1-ben maradhatok, és mindent megteszek azért, hogy a lehető legjobb teljesítménnyel álljak elő. Nagyon várom ezeket a még inkább izgalmas időket együtt.”

Franz Tost, a Toro Rosso csapatfőnöke: „Örülök, hogy a következő évben is ezzel a párossal folytatjuk tovább. Mindkét pilóta igazán jó teljesítményt mutatott ebben a szezonban, és az F1-es éveik során bizonyították, hogy nagyon versenyképesek, képesek kihasználni az autóban rejlő potenciált, és értékes visszajelzéseket adnak a fejlesztésekhez. Ez egy fiatal, de tapasztalt duó, mely remélhetőleg egy versenyképes autóval kombinálva a legjobb faktor lesz a sikeres 2020-as szezonunkhoz. Nagyon várom már ennek az együttműködésnek a folytatását.”

Immáron csak egy csapat nem erősítette meg a 2020-as párosát, de a Williamsnél szinte biztosan Nicholas Latifi lesz a befutó a távozó Robert Kubica helyén, míg az újonc George Russell több esztendőre írt alá, és a vezetőség nagyon elégedett a munkájával.