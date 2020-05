HIVATALOS: Marad a Forma-1-ben a Renault!

Sok spekulációt lehetett olvasni arról, hogy mit jelenthet be a Renault most pénteken, sokan arra gondoltak, hogy a nehéz helyzetben lévő francia autómárka a Forma-1-es projektjét fogja maga mögött hagyni a költségcsökkentés jegyében – ezeket a spekulációkat a csapatfőnök Cyril Abiteboul folyamatosan cáfolta.

A mai bejelentésen pedig a Renault valóban azt jelentette be, hogy a 2020-as szezont követően is maradnak a Forma-1-ben, azonban valóban végrehajtanak több költségcsökkentő intézkedést is, hiszen az autóipart jelentősen megviselte a koronavírus-járvány.

Ennek következtében egy transzformációs tervvel álltak elő, ami azzal fog járni, hogy 14600-an elvesztik a munkahelyüket a Renault-nál, a márka pedig azt reméli, hogy 2 milliárd euróval csökkentheti a költségeit a következő 3 évben, és még versenyképesebbé tehetik a márkát.

A Renault-nál a helyzet nehézségét jelzi az is, hogy az autógyártó 5 milliárd eurós kölcsönt kért a francia államtól. A Renault azt is bejelentette, hogy a gyártókapacitásukat 4 millió járműről 3,3 millióra csökkentik.

A transzformációs terv végrehajtása miatt Franciaországban 4600-an fogják elveszteni az állásukat, a világ további részéiben pedig 10 ezren, többek között így valósulhat meg a 2 milliárdos költségcsökkentés.

A Renault-nál a bejelentést követően az maradt még kérdés, hogy ki érkezik 2021-től Esteban Ocon mellé, ugyanis mint ismeretes, Daniel Ricciardo jövőre már a McLarennél fog versenyezni, a másik renault-s ülésre pedig számos jelölt lehet.

Egy pénteki konferenciahíváson a Renault vezérigazgatója, Clotilde Delbos válaszolt a kérdésekre, és megerősítette, hogy a márka elkötelezett az F1-es projektje iránt:

„Nyilvánosan elmondtuk, most pedig megerősítjük, hogy a Forma-1-ben akarunk maradni. Valóban jó hírek érkeztek az új szabályokkal kapcsolatban az új költségsapkával, befektetési szempontból ez nagyon jó számunkra, mert eddig kevesebbet költöttünk, mint néhány riválisunk, akik nagyon sok pénzt költöttek erre. Szóval a Forma-1-ben vagyunk, és a Forma-1-ben is maradunk!”

A Forma-1 2021-től fogja bevezetni a költségplafont, ami azt fogja jelenteni, hogy néhány kivételtől eltekintve maximum 145 millió dollárt költhetnek a csapatok – eredetileg ezt az összeget 175 millióban határozták meg, végül a koronavírus-járvány miatt csökkentettek ezen.

2022-ben tovább csökken ez az összeg, 140 millió dollárra, 2023 és 2025 között pedig maximum 135 millió dollárból gazdálkodhatnak az F1-es csapatok.

A Renault F1-es csapatának főnöke, Cyril Abiteboul: „A motorsport egyedi értékkel és hozzájárulással rendelkezik. Emiatt is hiszünk benne, hasonlóan számos marketingtevékenységhez, leszámítva azt, hogy a sport a technológia központi eleme. Ez a versenyzésről és az érzelmekről is szól. A Renault szintén beletartozik ebbe. Mindez sokat jelent, és ez az oka annak, hogy évtizedek óta itt vagyunk, és még nagyon sokáig tervezünk maradni.” - mondta a francia szakember a Motorsport.com kérdésére

