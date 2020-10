HIVATALOS: Magnussen sem folytatja a Haasszal!

Csütörtök délelőtt két fontos hír is érkezett: Romain Grosjean bejelentette, hogy nem folytatja a Haas csapatával 2021-től, nem sokkal később pedig Kevin Magnussen is bejelentette a távozását, így most már biztos, hogy teljesen új párossal fog versenyezni a Haas.

Magnussen az Instagram-oldalán írt a távozásáról:

„Hello mindenki! A 2020-as Forma-1-es szezon lesz az utolsó, amelyet a Haas F1-es csapatával teljesítek. Kiváló időszakot éltem meg a csapatnál töltött négy évem alatt, és remek utazásként tekintek vissza erre.”

„Kihívás volt egy teljesen új csapat tagjának lenni, amit nagyon élveztem, és rengeteg tapasztalatot, amelyekkel nőni és fejlődni tudtam versenyzőként. Köszönetet szeretnék mondani Gene-nek, Günthernek és a versenycsapatnak a hűségükért és a bizalmukért, amelyet az utóbbi négy évben élvezhettem.”

„Továbbra is a jövőbeli terveimen dolgozom, amit be is fogok jelenteni, amikor eljön az ideje. Még hat verseny van hátra a szezonból, és eltökélten a legjobbamat fogom nyújtani annak érdekében, hogy minél jobban fejezzük be az idényt. Köszönöm a támogatást mindenkinek!” – írta a dán.

Magnussen 2017-ben igazolt a Haashoz a Renault csapatától, az amerikai gárda színeiben pedig két 5. hely fűződik a nevéhez. A legjobb éve egyértelműen 2018 volt, amikor a kilencedik helyen végzett az egyéni pontversenyben.

A 28 éves versenyző jövőjéről nem sokat tudni, míg a Haas előtt számos lehetőség áll, hogy kivel pótolhatják a távozó Grosjeant és Magnussent.

Kevin Magnussen, Haas VF-20 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

