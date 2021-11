Hivatalos: Lewis Hamiltont kizárták a Brazil Nagydíj időmérőjéről!

Azok után, hogy Lewis Hamilton autózta meg a 2021-es Brazil Nagydíj időmérő edzésének leggyorsabb köridejét, az autóját vizsgálat alá vonta az FIA, mivel a gyanú szerint a DRS-e a megengedett 85mm-nél jobban kinyílt az egyenesekben.

Miután az FIA megbizonyosodott arról, hogy ezzel a Mercedes valóban megsértette a technikai szabályzatot, és ezzel előnyhöz jutott Hamilton a pályán, hivatalosan is törölték az időmérőn elért eredményét.

Az ügyet bonyolította, hogy Max Verstappent is vizsgálat alá vonták, miután a holland pilóta pont a szabálytalannak talált hátsó szárnyat fogta meg „kíváncsiságból” az időmérőt követően, azonban a holland egy pénzbüntetéssel megúszta az esetet.

A versenybírók indoklásából kiderült, hogy a Mercedes sem tudott a hibáról az FIA tesztjéig, és egyetértettek azzal, hogy váratlan technikai hiba okozta a DRS-rendszer meghibásodását, amit nem tudtak a véletlenen felül mással magyarázni.

Bár Max Verstappent is megvizsgálták az esetben, a Mercedes és a stewardok is egyetértettek abban, hogy nem okozhatta a holland kézérintése az elem meghibásodását, így azt nem tudták beszámítani enyhítő körülményként az ítélet meghozatalakor – egyedül az FIA által elvégzett tesztre támaszkodhattak, amelyen nem ment át a W12, így a döntés ezt követően egyértelmű volt a jelenleg is hatályban lévő technikai szabályzat alapján.

Ez azt jelenti, hogy Hamilton az utolsó helyről vág neki a szombati sprintversenynek (vagy ha a Mercedes úgy dönt, a bokszból). A hétszeres világbajnoki esélyei ezzel tovább csökkentek Verstappennel szemben.

A Mercedes pénteken döntött úgy, hogy új motort szerel Hamilton autójába, aminek köszönhetően a sprintversenyen elért eredményéhez képest öt hellyel hátrábbról kezdi majd a vasárnapi versenyt.

Hamilton kizárása azt is magával hozta, hogy a ma este 20:30-kor rajtoló sprintfutamon Max Verstappen rajtolhat majd élről, mellőle Valtteri Bottas, mögüle csapattársa, Sergio Perez várhatja majd a lámpák kialvását.

