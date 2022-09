Hivatalos: Lewis Hamilton csak a mezőny végéről rajtolhat a 2022-es Olasz Nagydíjon!

A Belga Nagydíjhoz hasonlóan ismét egy rendkívül kusza rajtrácsra számíthatunk majd: a csapatok idén sem tudják tartani magukat ahhoz, hogy az FIA előírásai szerint csak 3 erőforrással teljesítsék a szezont.

Az Alfa Romeo már megerősítette a Motosrpot.com-nak, hogy Valtteri Bottas idén harmadjára is a mezőny végére kényszerül motorcsere miatt, most azonban a Mercedes is elismerte, hogy Lewis Hamilton is majd csak az utolsó sorok egyikéből vág majd neki az Olasz Nagydíjnak.

Hamilton autójában a Belga Nagydíj első körében sérült meg az egyik erőforrás, miután az 45G-s erővel ért földet a Fernando Alonso bal első kerekével történt találkozást követően.

A Holland Nagydíjra egy korábbi erőforrást szereltek Hamilton autójába, azonban a szezont azzal az egy motorral nem tudta volna befejezni, így a Mercedes is kénytelen volt egy újabb egységet beemelni a használható motorok közé.

Még több F1 hír: Bottas ismét csak a mezőny végéről rajtolhat a 2022-es Olasz Nagydíjon

Spához hasonlóan azért Monzát tartják a cserére legalkalmasabb pályának, mert jóval több előzési ponttal rendelkezik, mint például a szingapúri utcai pálya, így a mezőny végéről rajtolva is pontszerzésben, Verstappen esetében futamgyőzelemben reménykednek a csapatok.

A Mercedes elmondása szerint még mindig vizsgálják, hogy a Spában megsérült erőforrást vissza tudják-e szerelni majd Hamilton autójába, de ha igen, akkor is csak pénteki edzésmotorként, hogy az újabb meghibásodása esetén csak a szabadedzéseken hátráltassa a csapatot.

A Motorsport.com értesülései szerint Bottashoz és Hamiltonhoz még Sergio Perez is csatlakozhat majd a hétvége folyamán, aki Spában Max Verstappennel ellentétben nem kapta meg az idei negyedik erőforrását.