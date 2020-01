Hivatalos: Leclerc testvére is csatlakozott a Ferrarihoz

Charles Leclerc egészen fiatalkora óta nagyon tudatosan készült arra, hogy a legnagyobb kategóriában fog versenyezni. Nagybátyja, a tragikus körülmények között elhunyt Jules Bianchi szintén sokat segített neki abban, hogy még jobb versenyzővé váljon.

Bianchi a szörnyű balesete előtt jó eséllyel pályázott arra, hogy megkapja a Ferrari ülését. Erről Luca di Montezemolo, a márka egykori elnöke is beszélt. Pár esztendővel később Leclerc került abba a helyzetbe, hogy bizonyíthatott, és ezt meg is tette azt Alfa Romeónál.

Charles a második évét már a Ferrarinál kezdhette meg, ahol rögtön legyőzte a négyszeres világbajnok Sebastian Vettelt. A monacói nemrég pedig egy új, több esztendőre szóló szerződést írt alá Maranellóban.

Az új hivatalos bejelentés szerint pedig a testvére, Arthur Leclerc is csatlakozott a Ferrarihoz, annak junior-programjához. A szintén nagyon tehetséges, még mindig csak 18 esztendős versenyző idén a Prema Powerteam színeiben indulhat a Formula Regional European Championshipben.

Tavaly az első német F4-es szezonban a US Racing csapattal 1 győzelmet, 7 további dobogós helyezést és 2 leggyorsabb kört szerzett. Végül 202 ponttal a neve mellett harmadik lett. Egy évvel korábban a francia F4-ben az első teljes idényében ötödikként zárt. A karrierje így kissé későn vette kezdetét.

A versenyző nagyon örül, hogy a Ferrarihoz és a Prema csapathoz csatlakozik, akikkel 2 esztendővel ezelőtt teljesítette az első formulaautós tesztjét, és mindig is arról álmodozott, hogy velük versenyezhet. Ez most meg is fog történni, ami nagyszerű lehetőséget jelent, akárcsak a ferraris tagság.

Dino Beganovic pedig 15 évesen írhatott alá a Ferrarihoz. Három világbajnoki gokartos év után idén egy teljes olasz F4-es szériát fog futni, de néhány német F4-es futamon is rajthoz állhat. Mellettük Alesi, Armstron, Fittipaldi, Callum, Ilott, Schumacher és Shwartzman lesz.

