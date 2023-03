HIVATALOS: Leclerc-é az első rajtbüntetés a 2023-as Forma-1-es szezonban

A szezonnyitó Bahreini Nagydíj reggelén a Ferrari problémát fedezett fel Leclerc autójának motorvezérlőjében, emiatt azt egy újabb darabbal váltották. A szahíri verseny 41. körében azonban Leclerc-nek meg kellett állnia és hamarosan kiderült, hogy az új vezérlő az, amely a csapat első kiesését okozta 2023-ban.

Miután Maranellóban kielemezték az alkatrészeket, szerdán Fred Vasseur csapatfőnök megerősítette, hogy az elemet, melyből csak kettőt lehet használni egy évben, ki kell cserélni, Leclerc tehát tízhelyes rajtbüntetést kap, az elsőt, amelyet hasonló miatt osztanak ki idén.

„Két problémánk volt, az egyik vasárnap reggel, amikor beindítottuk az autót, a másik a versenyen. Sajnos mindkét alkalommal a vezérlőelektronika adta meg magát, ezzel pedig a múltban még nem volt problémánk” – magyarázta a döntést Vasseur.

„Remélem, hogy most már az irányításunk alá vontuk a helyzetet. Mélyelemzést végeztünk, de sajnos Dzsiddában kénytelenek vagyunk bevállalni a büntetést, mert egy szezonra csak két vezérlőelektronikai egységet használhatunk fel.”

A Ferrarinak a 2022-es idényben is meggyűlt a baja a motorhibákkal, Leclerc az Azerbajdzsáni és a Spanyol Nagydíjon is az élről kényszerült kiállni, ezzel komoly hátrányba kerülve a bajnokságban. A csapatnak az idény végéig lejjebb is kellett tekernie a motorját, a télen a problémákon dolgozva azonban a riválisok szerint már az ő erőforrásuk a legerősebb a mezőnyben.

A vezérlőelektronika hibájának nincs köze a csapat tavaly látott problémáihoz. Az idény előtt a Ferrari motorrészlegének vezetője, Enrico Gualtieri azt mondta, keményen dolgoztak a hibák elkerülésén, mivel ezt megengedik a szabályok:

„Minden területen azon voltunk, hogy megértsük a pályán látott problémáink gyökereit és minden elérhető eszközt bevetettünk a megoldásukra. A tesztpadról pozitív visszajelzéseket kaptunk a változásokkal kapcsolatban, de ahogy lenni szokott, a pályán fog kiderülni, hogy jó munkát végeztünk-e.”

Mindeközben az is kiderült, ki válthatja a Ferrari aerodinamikai részlegének éléről távozó David Sanchezt.