Hivatalos: Leclerc 3 rajthelyes büntetést kapott, csak a 14. helyről rajtol a Ferrarival

Charles Leclerc időmérő edzése ismét csalódást keltően alakult, a Ferrari monacói pilótája csak a 11. helyen végzett, és nem jutott tovább a Q3-ba. Az FIA most egy további 3 rajthelyes büntetéssel sújtotta.

A stewardok az esettel kapcsolatban hangsúlyozták, hogy Leclercet kellően informálták arról, hogy Kvjat érkezik mögötte, ezért nem fogadták el azt a magyarázatát, hogy rosszak voltak a látási viszonyok.

Az indoklásukban az állt, hogy „A 16-os számút megfelelően tájékoztatták arról a 7-es kanyart követően, hogy érkezik a 26-os számú autó, ezért figyeljen a forgalomra. Ezt követően ismét gyorsított a 9-es kanyar előtt, de amikor meglátta, hogy autók vannak előtte, ismét lassított.”

„A videós bizonyítékokból, és a telemetrikai adatokból is világosan látszik, hogy a 26-os autót feltartotta a 16-os számú autó. Bár elfogadjuk azt, hogy az időjárási körülmények is közre játszottak, és nem volt szándékos feltartás, a korábban említett okok miatt a 16-os autó pilótája tisztában volt azzal, hogy közelítenek felé, és erre máshogyan is reagálhatott volna.”

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Leclercet ettől függetlenül egy eset miatt is vizsgálták, amiért még egy új kört kezdett meg a piros zászló lengetése után, ott azonban felmentették a Ferrari pilótáját.

A stewardok indoklása szerint a piros zászló beintésekor Leclerc már a 9-es kanyarban volt, és teljes mértékben elkötelezte magát a kanyar mellett. Bár lassított a 9-es kanyar után, csak a fehér vonal keresztezésével tudott volna behajtani, amelyet nem érzett biztonságosnak.

A stewardok szerint Leclerc megfelelően reagált a helyzetben, és inkább biztonságosan megtett még egy kört, ezét nem érdemel további büntetést ez a „kihágás.”

A Ferrari csalódást keltő tempója egyébként még a szintén nem acélos teljesítményű Haas pilótáját, Kevin Magnussent is meglepte.

