Hivatalos: koronavírusos lett a Pirelli Forma-1-es igazgatója!

A F1 hétfő délután egy rövid közleményt adott ki, amelyben megerősítették, hogy a vasárnapi rutintesztelés közben adott pozitív mintát a Pirelli vezetője, Mario Isola.

Az olasz szakember nem mutat tüneteket, és minden közeli munkatársát letesztelték, és szerencsére nem találtak újabb fertőzötteket a környezetében. Isolát a rendelkezéseknek megfelelően elkülönítették.

Mario Isola szabadidejében Olaszországban önkéntes mentősofőrként szokott dolgozni, így nem most találkozik először a koronavírussal, ugyanis tavasszal, az első hullám idején is önkéntes munkát vállalt, amivel ő is hozzájárult a járvány ideiglenes megfékezéséhez.

Isola a második vezető beosztásban dolgozó fertőzött egy héten belül a Forma-1 berkein belül, miután a Williams ideiglenes csapatfőnöke, Simon Roberts is elkapta a vírust, ő el sem utazott a csapattal Isztambulba.

Ajánlott videó: