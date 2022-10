Hivatalos: kiderült, hogy megsértette-e a költségvetési limitet a Red Bull!

A költségsapkát körülvevő botrány a Szingapúri Nagydíj hétvégéjén robbant ki, amikor arról kezdtek pletykálni, hogy a Red Bull komolyabb mértékben, míg az Aston Martin csak minimálisan léphette túl a 2021-re vonatkozó előírásokat.

Az ügyre persze a másik két nagycsapat, a Mercedes és a Ferrari rögtön ráugrott, és a médiát is kihasználva komolyabb hadjáratba kezdtek a Red Bull ellen. Az FIA azonban szinte végig csöndben maradt, miközben mindenki azt várta, hogy mikor fogják közzétenni a költséglimitre vonatkozó megfelelési tanúsítványokat.

Míg egyes médiumok szerint a Red Bull tavaly akár jelentős mértékben, azaz öt százaléknál is nagyobb összeggel léphette túl a határt, a Sky riporterei később már arról számoltak be, hogy valójában nincs erről szó, és ha történt is szabálysértés, akkor mind a bikások, mind az Aston Martin csak enyhébben vétett azok ellen, így nem is számíthatnak komolyabb megtorlásra.

Most viszont eljött végre a nagy nap, a várva várt kiadvány a Nemzetközi Automobil Szövetség részéről. Ebből pedig az derül ki, hogy a tízből hét csapat minden pontban megfelelt az előírásoknak, hárman viszont kisebb vagy nagyobb szabálysértést követtek el.

A leglényegesebb pont, és amiről mindenki tudni akart, az az, hogy a Red Bull-lal mi a helyzet. Nos, az FIA befejezte a vizsgálódást, ami alapján az derül ki, hogy a bikások valóban túllépték a limitet, de csak kisebb mértékben, ahogyan azt már korábban pletykálták.

Emellett pedig procedurális vétséget is elkövettek, ahogyan az Aston Martin is. A Williamst eközben csak a korábbi kihágásuk miatt említi meg a szövetség.

„Az FIA a 2021-es költségplafon betartását igazoló dokumentumok átvilágítása után a tíz csapatból hétnek adta ki a megfelelőségi igazolást.”

„Az Aston Martin esetében úgy ítélték meg, hogy a Pénzügyi Szabályzatot eljárási szempontból szegték meg, míg a Red Bull az eljárások megszegése mellett kisebb mértékű túlköltekezési vétségében is érintett.”

„Rajtuk kívül a Williams a 2021-es jelentési időszak tekintetében egy korábbi eljárási szabálysértés kivételével megfelelt a Pénzügyi Szabályzatnak, de ezt a szabálysértést időben orvosolta, és eleget tett a büntetésnek.”

Az FIA leszögezte, a jelentések felülvizsgálata intenzív és alapos folyamat volt, és valamennyi résztvevő teljes mértékben támogatta a pénzügyi helyzetének értékeléséhez szükséges információk rendelkezésre bocsátását.

Az érintett csapatok büntetését az FIA költségvetési sapkára vonatkozó adminisztrációs dokumentuma határozza meg, az Aston Martin és a Red Bull hamarosan megtudják, pontosan milyen szankciókra számíthatnak.

Az FIA meggyőződése tehát, hogy a Red Bull megszegte a kiadási limitet, annak ellenére, hogy a csapatnál az elmúlt napokban többször is hangsúlyozták, a tavaly márciusban benyújtott pénzügyi beadványuknak megfelelően kényelmesen a költségvetési határ alatt maradtak.

A legnagyobb kérdés ezek után persze az, milyen szankcióban fognak részesülni. A Forma–1 szabályzata több különböző büntetést oszthat ki a költségplafont megsértő csapatoknak a limit túllépésének függvényében.

Ezek közé tartozhat a nyilvános megrovás, a konstruktőri vagy versenyzői bajnoki pontok levonása, a versenyekről történő kizárás, az aerodinamikai tesztelés korlátozása vagy a pénzbüntetés is.

A Red Bull túlköltekezése miatt az FIA fokozottan vizsgálja majd, hogyan kezelje az ügyet, a rivális csapatok pedig úgy gondolják, hogy a szankció mértéke a költségplafon sikerének meghatározója lesz.

Az irányító testületnek már csak azért is észnél kell lennie a döntéshozatalnál, mert ha túlságosan enyhe büntetést szabnak ki, az azt mutathatja a csapatoknak, hogy nem kell betartaniuk a kiadási korlátozásokat, ha viszont túl kemény büntetést osztanak ki a Red Bullnak, azt a Forma–1 egyik élcsapata igazságtalannak tekintheti, figyelembe véve azt, mennyire újak a költségsapkára vonatkozó szabályok, amelyeket mindenki próbál egyelőre megérteni.

