HIVATALOS: Itt tartják 2025-ben a Forma-1 sprintfutamait!

Az események közül öt ugyanaz, mint a 2024-es Naptárban, Kína és Miami mellett Austin, Brazilia és Katar is rendez majd szombati futamokat. Belgiumban is volt már sprint, 2023-ban, bár ezt végül az idei naptárból az Azeri Nagydíjjal együtt kiszedték a Kínai Nagydíj és a Miami Nagydíj kedvéért.

A belga sprintfutam visszatérése az Osztrák Nagydíj kárára történik, mely 2022 óta folyamatosan ott volt a naptárban, míg a 2021-es bevezetése óta a Brazil Nagydíj lesz az egyetlen, ami minden évben rendezhet rövidebb versenyeket, ezek ugyanis itt rendre jól sikerülnek. Katar és az Amerikai Nagydíj először 2023-ban kerültek be a sprintnaptárba, ekkor bővítették azok számát háromról hatra, így pedig idén és jövőre is maradnak.

Emellett a Forma-1 azt is közölte, hogy a sprinthétvégék nézettsége a „normális”, három szabadedzéssel rendezett hétvégék fölé nőtt, ezzel igazolva döntésüket, hogy nem vezetik ki azt. Várhatóan a jelenleg is használatban lévő formátum, azaz a szombat délelőtti sprint a vasárnapi futam időmérője előtt, marad majd érvényben 2025-ben is.

Utóbbiban azért állt be változás, hogy a csapatok a sprint és a rendes időmérő között dolgozhassanak a parc fermében, így minden hibát a beállításban kiigazíthassanak. Emiatt a sprintek már sokkal inkább tűnnek külön eseménynek és nem büntetik olyan súlyosan a versenyzőket azért, mert az egyetlen szabadedzésen nem találják el rendesen a beállításokat.

A 2025-ös versenynaptár módosításai miatt a kínai és miami futam már nem egymást követő hétvégéken lesznek megrendezve, de a nyári szünet utáni három esemény között is nagyobb lesz a szünet.

A 2025-ös sprintversenyek helyszíne és időpontja:



Kínai Nagydíj - Shanghai International Circuit - március 22.

Miami Nagydíj - Miami International Autodrome - május 3.

Belga Nagydíj - Spa-Francorchamps - július 26.

Amerikai Nagydíj - Circuit of the Americas - október 18.

Sao Paulo Nagydíj - Autodromo de Interlagos - november 8.

Katari Nagydíj - Losail International Circuit - november 29.