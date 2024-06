HIVATALOS: Flavio Briatore visszatér a Forma-1-be!

Az Alpine hivatalosan is bejelentette a Renault korábbi csapatfőnökének, Flavio Briatorénak a visszatérését tanácsadói szerepkörben, 14 évvel azután, hogy a Crashgate-ben játszott szerepe miatt eltiltották.

Hetekig folytak a találgatások arról, hogy az Alpine megkörnyékezte Briatorét a Forma-1-es jövőjét mérlegelő csapatnál, a francia gyártó pedig pénteken hivatalosan is megerősítette, hogy az olasz szerepet kapott a csapatnál. Rövid közleményük így szól:

„A BWT Alpine F1 Team megerősíti, hogy Luca de Meo, a Renault Csoport vezérigazgatója kinevezte Flavio Briatorét a Forma-1-es részleg vezető tanácsadójának. Briatore elsősorban a csapat olyan fontos területeire koncentrál majd, mint a pilótapiacon a tehetségek felkutatása, a jelenlegi struktúra felülvizsgálata és annak tesztelése, valamint stratégiai tanácsadás a sportágon belül.”

Briatore volt az, aki Benetton és Renault néven a csapatot a legsikeresebb időszakaiban vezette – 1994-ben és 1995-ben Michael Schumacherrel, Fernando Alonsóval pedig 2005-ben és 2006-ban lettek bajnokok –, ő felügyelte a Forma-1 egyik legnagyobb botrányát is, az FIA kezdetben örökre eltiltotta a Forma-1-től, a később Crashgate néven emlegetett botrányban való szerepéért a 2008-as Szingapúri Nagydíjon.

Kiderült ugyanis, hogy Briatore arra utasította ifj. Nelson Piquet-t, hogy a futam első felében szándékosan csapja a falnak az autót a Marina Bayben, hogy biztonsági autós fázist idézzen elő és így segítsen Alonsónak nyerni. A csalásra csak a következő évben derült fény, elbocsátása után ugyanis Piquet mindent bevallott.

Bár az FIA által adott büntetés eredetileg életre szóló eltiltást is tartalmazott, Briatore ezt 2010-ben a francia Legfelsőbb Bíróságon megtámadta, sikerrel, ugyanis a bíró szabálytalanságokat talált az FIA által Briatoréra, valamint a csapat akkori mérnöki igazgatójára, Pat Symondsra kiszabott szankciókban – utóbbit szintén elbocsátották és eredetileg ötéves eltiltást kapott.

Bár csapatfőnöki munkája botrányos véget ért, Briatore továbbra is vállalt kevésbé feltűnő szerepeket a Forma-1 körül, továbbra is ott van ugyanis Alonso menedzseri csapatában és az Azeri Nagydíj megszületéséhez is hozzájárult.

Briatore kinevezése a csapat történelmének egy érdekes időszakával esik egybe, ugyanis a csapat mérlegeli, hogy gyári csapatból 2026-ra ügyféllé váljanak. Értesüléseink szerint Luca de Meo, aki Briatore főnöke lett, azt szeretné felmérni, megéri-e saját motort gyártani a csapatnak, tekintettel arra, hogy ügyfélcsapatok is sikeresek tudnak lenni a Forma-1-ben. Briatorénak kell majd vélhetően ezt a döntést meghoznia és ahogy elemzésünkben írtuk, várhatóan a Mercedesszel megállapodnia.