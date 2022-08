Hivatalos: Fernando Alonso 2023-ban az Aston Martinnál folytatja, Sebastian Vettel helyén!

A magyarországi hétvége legnagyobb szenzációja egyértelműen az volt, hogy a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel bejelentette szezonvégi visszavonulását. A döntés következtében üressé vált az Aston Martin egyik ülése, Lance Stroll mellett.

Természetesen egyből megindultak a találgatások és Hülkenbergtől kezdve Ricciardóig rengeteg pilóta neve felmerült, mint Vettel lehetséges utódja. Volt azonban egy név, kinek leigazolása egyértelműen nagy húzás lett volna a Stroll-csapat részéről, mégpedig Fernando Alonsóé.

Nos, ez most megtörtént és hivatalossá is vált, ugyanis a spanyol az Instagramon jelentette be, hogy jövőre már az Aston Martin színeiben áll rajthoz a Forma-1-be.

Még több F1 hír: A Red Bull Racing a 2022-es év leggyorsabb kerékcseréjével rukkolt elő a Hungaroringen

„Örömmel osztom meg, hogy 2023-ban csatlakozom az Aston Martin Aramco Cognizant F1 csapatához. Ez egy igazán izgalmas lehetőség, és hálás vagyok a belém vetett bizalomért ebben a többéves kalandban” – kezdte Alonso a bejelentést.

„Továbbra is megvan bennem az éhség és az ambíció, hogy az élmezőnybe küzdjek, és egy olyan szervezet tagja akarok lenni, amely elkötelezett a tanulás, a fejlődés és a siker mellett. Végignéztem, ahogy a csapat szisztematikusan nagyszerű, győztes pedigrével rendelkező embereket vonzott, és tudatára ébredtem ennek a hatalmas elkötelezettségnek és győzni akarásnak” – folytatta.

„Addig is izgalmas kihívások várnak még rögtön a szünet után ebben a szezonban ránk. Kívánok mindenkinek jó nyári szünetet, mi pedig feltöltött akkumulátorokkal térünk vissza” – zárta.

„Nagy örömmel erősítjük meg, hogy a kétszeres világbajnok, Fernando Alonso többéves szerződéssel csatlakozik a csapathoz a következő szezontól" - kommentálta az Aston Martin a bejelentést.

Ezzel a döntéssel pedig az átigazolási hullám egy újabb lendületet kaphat, ugyanis így az Alpine-nál üresedik meg egy hely, bár sejtésünk szerint arra jó eséllyel Oscar Piastri pályázhat...

Ez történt a 2022-es Magyar Nagydíjon!

Nézd meg a 24 órás Spá-i verseny teljes összefoglalóját: