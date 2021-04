Hivatalos: érkeznek a sprintkvalifikációs versenyek a Forma-1-ben!

Az F1 már tavaly is ki akarta próbálni a fordított rajtrácsos sprintversenyeket, azonban a Mercedes megakadályozta az alternatív formátum létrejöttét. Az F1 azonban nem adta fel, és az idei évben 2 versenyen már biztosan egy sprintfutammal fog eldőlni a vasárnapi verseny rajtrácsa.

Az időmérő az egyelőre fixen bejelentett két versenyen, a Brit és az Olasz Nagydíjon átkerült a pénteki második szabadedzés helyére, ahol a csapatok kialakítják a szombati sprintfutam rajtsorrendjét.

Ezt szombaton egy 100 km-es sprintverseny követi, amelynek az eredménye adja majd meg a vasárnapi főfutam rajtrácsát. A sprintkvalifikációs verseny győztese 3 pontot szerez, míg a második 2, a harmadik helyezett pedig 1 extra ponttal gazdagodik.

Jean Todt, az FIA elnöke így fogalmazott a bejelentés kapcsán: „Örömmel látom, hogy a Forma–1 új módokat keres arra, hogy bevonhassa a közönséget, és a versenyhétvége látványosságát a sprintkvalifikációval szeretné emelni."

„Ez az FIA, az F1 és a csapatok közötti folyamatos együttműködésnek köszönhető. A sorozat most erősebb, mint valaha, és minden részvényes azon dolgozik, hogy ez így is maradjon, miközben sokat fektettünk abba, hogy a formátum fair legyen a sport, a technika és a pénzügyek oldaláról is.”

Az F1 vezetője, Stefano Domenicali is sok izgalmat vár az új formátumtól, mely szerinte még inkább bevonzza majd a rajongókat. „Látni a pilótákat, hogy három napon át versengenek egymással, lenyűgöző élmény lesz, és biztos vagyok abban, hogy a pilóták is várják már.”

„Az is remek hír, hogy minden istálló támogatta az ötletet, és ez is a közös erőfeszítéseink gyümölcseit mutatja, hogy új módokon vonjuk be a szurkolóinkat a sportágba, miközben biztosítjuk, hogy továbbra is hűek maradunk a sportunk hagyományaihoz és teljesítményalapú rendszeréhez.”

A program tehát így fog kinézni a sprintkvalifikációs formátumot használó versenyhétvégéken:

Péntek:

Délelőtt: első szabadedzés, ahol szokás szerint 60 perc áll majd a csapatok és a pilóták rendelkezésére

Délután: Időmérő edzés a megszokott Q1-Q2-Q3 formátummal, ami a szombati sprintverseny rajtrácsát alakítja ki

Szombat:

Délelőtt: 60 perces második szabadedzés

Délután: 100km-es sprintkvalifikáció, ahol két szett gumit szabadon választathatnak a csapatok, de nincs kötelező kerékcsere

Vasárnap:

Futam, teljes versenytávval

A szombati sprintversenyekre is teljes Parc Fermé fog vonatkozni, ezzel az a célja az F1-nek, hogy megakadályozzák a külön a sprintversenyre épített autók elterjedését, ugyanakkor a pénteki időmérő és a szombati sprintkvalifikáció között ezen a két területen változtathatnak a csapatok:

Megváltoztathajták az autó súlyelosztását

Megváltoztathatják az erőforrás és a sebességváltó hűtőnyílásainak méretét, amennyiben legalább 10 fokos eltérés van a pénteki és a szombati hőmérséklet között

