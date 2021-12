Hivatalos: elutasították a Mercedes második óvását is!

A 2021-es Abu Dhabi Nagydíj után a Mercedes a sportszabályzat két pontja alapján is megtámadta futam eredményét. A Mercedes első keresetét, amellyel azt akarták bizonyítani, hogy Max Verstappen szabálytalanul előzte meg Lewis Hamiltont a biztonsági autós fázis vége előtt, már elutasították az FIA versenybírói.

A Mercedes azonban nagyon nehezen emésztette meg, hogy véleményük szerint az FIA a saját szabálykönyvét rosszul értelmezve vetett véget a biztonsági autós fázisnak, ráadásul pont azoknak a lekörözötteknek adtak engedélyt arra, hogy megelőzzék a safety cart, akik Verstappen és Hamilton között voltak.

A Mercedes véleménye szerint két ponton is hibázott az FIA, ugyanis véleményük szerint a sportszabályzat 48.12-es pontjában a „lekörözött autók” kifejezés az összes lekörözött autóra vonatkozik, nem pedig csak a versenyigazgatóság által kiválasztottakra. Ezen felül szintén a 48.12-es szabály mondja ki, hogy miután csak az azt követő körben hagyhatja el a pályát, hogy a lekörözött pilóták elmentek a safety car mellett, így a versenyt nem az 57., hanem az 58., utolsó körben kellett volna újraindítani.

A Red Bull azzal érvelt, hogy a „bármely” szó nem ugyanazt jelenti, mint a „minden”, valamint a sportszabályzat 48.13. cikke kimondja, hogy a „Safety Car in this lap” jelzés azt jelzi, hogy az adott kör végén be fog hajtani a bokszutcába a safety car.

Emiatt a 48.13. cikk „felülírja” a 48.12. cikket. A Red Bull továbbá úgy tartja, hogy ha az összes lekörözött autó megelőzte volna a mezőnyt [összesen 8, amelyből 5 számára engedélyezték az előzést], az nem változtatta volna meg a verseny kimenetelét.

A versenyigazgató (jelen esetben Michael Masi) álláspontja szerint a 48.12-es cikkely azon versenyautók elmozdítására vonatkozik, amelyek "beleavatkoznának" az élmezőnyben zajló küzdelembe. A 48.13-as cikkely ezen elv alapján lett alkalmazva. A versenyigazgató hozzátette, a csapatok régóta megegyeztek abban, hogy amennyiben lehetséges, mindenképp úgy kívánják, hogy a verseny zöld zászló mellett érjen végett (ne pedig a Safety Car mögött).

Összességében a versenybírók szerint annak ellenére, hogy a 48.12-es cikkelynek „nem minden elemét” alkalmazták a futam alatt, azzal, hogy már kirakták a „Safety Car in this lap” jelzést, elkötelezték magukat a verseny újraindítása mellett.

A stewardok elutasították a Mercedes azon kérelmét is, hogy az ügy orvoslásaként a hivatalos végeredményt az utolsó előtti kör alapján hirdessenek, mivel ez szerintük alaptalanul rövidítette volna le a versenytávot.

Ma estére minden bizonnyal véget ért a az Abu Dhabi Nagydíjat követő politikai küzdelem, azonban a Motorsport.com értesülései szerint a Mercedes komolyan fontolgatja, hogy a nemzetközi Sportdöntőbíróságon is megtámadja a futam végeredményét, és nem kívánták kommentálni az eseményeket.