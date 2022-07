Hivatalos: eldőlt Sainz sorsa a motorcserét követően

Miután az Osztrák Nagydíjon látványos módon megadta magát Sainz alatt a Ferrari, már sejteni lehetett, hogy előbb-utóbb nála is jön majd a kényszerű motorcsere, ami azt jelentené, hogy rajtbüntetést kap.

Az olasz istálló pedig nem is várt sokat ezek után, így már rögtön a következő hétvégén, vagyis Franciaországban meglépik ezt, így Sainz számára az időmérő lényegében okafogyottá válik, és csak a vasárnapi felzárkózás lebeghet majd a szeme előtt.

Pénteken ugyan még úgy tűnt, hogy csak egy új központi elektronikai egységet kap, amiért tíz rajthelyes büntetés járna, de várható volt, hogy nem állnak meg ennyinél a ferrarisok, és az tűnt a leglogikusabbnak, hogy mindent kicserélnek a Brit Nagydíj győztesénél.

Ez pedig most megerősítést nyert, ahogyan az is, hogy Sainz mellé csatlakozni fog egy másik Ferrari-motort használó versenyző, Kevin Magnussen is. Akárcsak a spanyolnál, Magnussen autójába is új belső égésű motor, turbó, MGU-H és MGU-K kerül, továbbá egy új kipufogót is kap.

Kettejük közül az indulhat majd előrébbről, aki jobb helyet ér el a kvalifikáción, így azért mégis lesz némi tétje számukra a négykor kezdődő eseményeknek.

