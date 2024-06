HIVATALOS: Eldőlt Pierre Gasly sorsa, újabb hely foglalt a rajtrácson!

A francia aláírása a következő szezonra azt jelenti, hogy az Alpine-nál lesz némi folytatólagosság 2025-re, miután korábban bejelentették, megválnak Esteban Ocontól a szezon végén. Gasly jelenleg második idényét futja a francia csapatnál, tavaly 11. lett egyéniben, négy ponttal megelőzve Ocont.

Az Alpine-nak döcögősen indult a 2024-es idénye, miután egy állításuk szerint tíz kilós túlsúllyal rendelkező autóval álltak rajthoz, bár a folyamatos fejlesztések és súlycsökkentési kísérletek révén teljesítményük javulni kezdett.

Olyannyira, hogy az előző két versenyen már mindkét pilótájuk pontot tudott szerezni – Gasly két kilencedik, Ocon két tizedik hellyel gazdagodott. Gasly így 5-3-ra vezeti kettejük párbaját a pontversenyben.

„Nagyon is otthon érzem magam ennél a remek csapatnál. Élvezem a részvételt mind a Forma-1-es projektnél, mind a szélesebb márkával való munkában. 18 hónapja vagyok itt folyamatosan és mindig is az volt a tervem, hogy hosszútávon a csapatnál maradjak. A pályán eddig kemény volt a szezon, továbbra is hiszek a projektben és nem megyek sehova.”

„Elégedett vagyok a változtatásokkal, a kemény munkával, a csapat irányával. Nagyon nagy a potenciál a csapat személyzetében és forrásaiban. Izgatottan várom a jövőt és most azokra a mindennapi részletekre koncentrálok, melyekkel javíthatjuk a teljesítményünket.”

Minden jel arra mutatott, hogy Pierre Gasly marad az Alpine-nál, hiszen azzal, hogy a csapattársa, Esteban Ocon a távozás mellett döntött, elhárulhat a két pilóta okozta ellentét a csapaton belül, így pedig megnyílt az út a francia előtt a maradásra.

„Pierre szerződésének meghosszabbítása a csapattal nagyon örömteli” – osztotta meg a gondolatait pilótájával kapcsolatban Famin. „Ő egy olyan versenyző, aki hatalmas tapasztalattal rendelkezik a Forma-1-ben, és továbbra is hatalmas potenciált mutat a pályán.”

„Az Alpine márka számára ő egy nagyszerű nagykövet, ezért várakozással tekintünk az együttműködés folytatása elé” – folytatta a csapatfőnök, aki örömmel veszi tehát, hogy egy ilyen értékes pilótát a soraikban tudhat.

„Bár ez fontos a jövőnk szempontjából, nem szabad hátradőlnünk azzal kapcsolatban, hogy mi jön, és ez a jelenlegi csomagunk fejlesztésére összpontosít. Nagy ambícióink vannak a mostani szezonban, és fáradhatatlanul dolgozunk majd azért, hogy elérjük ezeket a célokat.”

„Pierre csapattársának eldöntésére időt szánunk, és izgatottak vagyunk az előttünk álló lehetőségek miatt” – tért rá a másik ülésre Famin, amiről tehát egyelőre még nem született döntés.

Jelenleg nem tudni, ki lesz Gasly társa a csapatnál, de Briatore leigazolásával esélyhez juthat Mick Schumacher is, bár az olasz szakember szerint még az sincs eldöntve, hogy egy fiatal, de kevésbé tapasztalt, vagy egy idősebb, nagy tapasztalattal bíró versenyzőt akarnak-e.

Az esélyesek között továbbá ott van a 2025-re egyelőre ülés nélkül maradó Carlos Sainz is, valamint a tartalékversenyző Jack Doohan.

