HIVATALOS: döntöttek Hamilton ügyében az Osztrák Nagydíj időmérője után

A Mercedes nagyon erősen kezdte a hétvégét a Red Bull Ringen. Mindhárom szabadedzést megnyerték, és Lewis Hamilton volt a leggyorsabb. Valtteri Bottas végig a második helyen zárt ezeken az eseményeken.

Ezek után csak az lehetett a kérdés, hogy a két Mercedes közül melyik végez előrébb. A korábban favoritnak tartott Red Bull sem találta az ellenszert a németek ellen, akik nagyon könnyedén húzták be az első sort.

Hamilton végül csak a második helyen zárt, egészen minimális különbséggel. A Q3 végjátéka érdekesen alakult, mivel a finn elrontotta az utolsó körét és elhagyta a pályát, ami miatt sárga zászló volt érvényben. Ez gyakorlatilag mindenkire hatással volt.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, arrive on the grid after Qualifying

Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images