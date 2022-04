Hivatalos: Charles Leclerc-t beidézték a versenybírókhoz!

Charles Leclerc szerezte meg a pole-pozíciót a 2022-es Ausztrál Nagydíj időmérőjén, azonban még megütheti a bokáját a monacói pilóta. A Q1 alatt ugyanis nem tartotta az FIA által előírt minimumsebességet.

Az FIA azért ír elő egy minimumköridőt a kivezető és levezető körökre, hogy ne alakulhassanak ki nagy dugók a pálya bizonyos pontjain, mint például az utolsó kanyar előtt, ami balesetveszélyes lehet.

Leclerc mellett az Alfa Romeo pilótáját, Csou Kuan-jüt is ugyanezért idézték be, ahogyan Juki Cunodát is. Ugyanakkor míg Leclerc és Csou a Q1-ben lassított le túlságosan, Cunoda a Q2-ben ment be a sebességlimit alá.

A vizsgálat abból a szempontból egyáltalán nem meglepő, hogy az FIA (egyik) új versenyigazgatója, Niels Wittich vasmarokkal próbálja betartatni a szabályokat: a versenyhétvége előtt külön felhívta rá a versenyzők figyelmét, hogy tilos testékszert viselniük az overál alatt.