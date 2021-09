Hivatalos: Bottas elindul a 2022-es Bajnokok Tornáján

Miután hosszú évekig különböző stadionokban tartották meg az eseményt, a szervezők úgy döntöttek, hogy jövőre változtatnak a formulán, és aszfalt helyett visszatérnek inkább a ralis gyökerekhez. A pályát a befagyott Balti-tengeren fogják majd kialakítani a svédországi Pite Havsbad üdülőhelynél.

A svéd ROC-forduló helyszínét úgy írták le mint a „leggyorsabb és legszélesebb” pályát a rendezvény történelmében. Bottas a legújabb nagy név a nevezési listán, amelyen számos másik skandináv sztár is szerepel, többek között Tom Kristensen, Johan Kristoffersson, Mattias Ekström és Petter Solberg, de ott lesz az amerikai fenegyerek, Travis Pastrana is.

Az egyéni viadal mellett ő lesz a finn csapat egyik tagja a Nemzetek Kupáján, de a csapattársa kiléte egyelőre még nem ismert. A jövőre már az Alfa Romeo színeiben versenyző pilótának bőven van már azért ralis tapasztalata, hiszen a lapföldi Arctic Rallyn már háromszor indult, idén ráadásul kategóriájában már dobogóra is állhatott.

„Már nagyon várom, hogy végre én is versenyezhessek a Bajnokok Tornáján, amelyet már annyiszor követtem nyomon a TV-ben. A tény, hogy a következő eseményre havon és jégen kerül sor, csak még érdekesebbé teszi az egészet” – mondta Bottas a bejelentés kapcsán.

„Már elindultam párszor az Arctic Rallyn, szóval remélhetőleg az ott szerzett tapasztalatok segíteni fognak, hogy le tudjuk győzni a nagyon erős ellenfeleket, és főleg az északi szomszédainkat Svédországból és Norvégiából, hogy ezzel gyarapítsuk Finnország sikereinek számát az egyéni és a nemzeti versenyben is.”

Az új formátum mellett a következő ROC fenntartható is szeretne lenni, ezért az autókban bioüzemanyagot fognak használni, de lesznek elektromos masinák is. Az autók között szerepelni fog az FIA RX2e ralikrossz járgány, valamint a Porsche új, 425 lóerős 718 Cayman GT4 Clubsportja is.

