Hivatalos: bemutatkozott a Forma–1 2026-os autókoncepciója

A Kanadai Nagydíj előtt az FIA közzétette a kulcsfontosságú részleteket a 2026-ban érkező új autókoncepcióról, amely a megújult hajtóegységek és a kötelezően használandó, teljesen fenntartható üzemanyagok mellett fog megérkezni.

Az aktív aerodinamikával felszerelt masinák 30 kg-mal lesznek könnyebbek a mostani autóknál, miközben rövidebb és keskenyebb kialakítást kapnak. A tengelytáv 3600 mm-ről 3400-ra csökken, miközben az autók szélessége 2000-ről 1900-ra. Emellett a padlólemezek maximális szélességét is 150 mm-rel csökkentik.

Bár az F1 kitart a 2022-ben bevezetett 18 colos kerekeknél, az első abroncsok szélessége 25 mm-rel, a hátsóké pedig 30-cal lesz kisebb, bár remélik, emiatt nem fog jelentősen csökkenni a tapadás.

Annak érdekében, hogy a karosszéria tökéletesen illeszkedjen az új motorszabályokhoz, és hogy segítsék az autók jobb követhetőségét, a leszorítóerőt 30 százalékkal, a légellenállást pedig 55 százalékkal csökkentik. Az autó lényeges elemeit, melyek között ott vannak a mozgatható szárnyak, úgy tervezték meg, hogy az úgynevezett piszkos levegőt a minimálisra csökkentsék.

Ennek része a keskenyebb első szárny, az első kerekek fölötti szárnyelem eltüntetése, illetve az oldaldobozok előtt helyet kapó elemek, melyek az első kerekek felől érkező áramlatokat hivatottak befelé terelni.

Az autó hátulján eközben egy háromelemes aktív hátsó szárny kapott helyet, melynek egyszerűsített véglapjai vannak, miközben az alsó derékszárnyat teljesen eltüntetik. A 2026-os autók emellett részben teljesen sík padlólemezt kapnak, miközben a diffúzor sem lesz annyira szignifikáns, mivel próbálják csökkenteni a szívóhatás mértékét, hogy a teljesítmény ne függjön annyira a rendkívül merevre és alacsonyra hangolt beállításoktól.

Az autók biztonságát is próbálják majd javítani, így többek között bevezetik a kétlépcsős első ütközőzónát, és az oldalsó ütközőzóna is erősebbé válik. A felső bukócsőnek a korábbi 16 G helyett már 20 G-t kell elviselnie, és a hátsó szárnyak véglapjain lévő lámpák fénye is erősödik.

Az FIA együléses ügyeiért felelős Nikolasz Tombazisz „mérsékelt forradalomnak” titulálta az új szabályokat, de azok szerinte tökéletesen illenek ahhoz, amilyennek az F1-nek lennie kell. „Ezzel az új szabálycsomaggal az FIA olyan autógenerációt szeretett volna kifejleszteni, amely teljesen összhangban van a Forma–1 DNS-ével.”

„Autókat, melyek könnyűek, hihetetlenül gyorsak és mozgékonyak, de közben a technológia csúcsát képviselik, és ennek elérése érdekében egy úgynevezett „fürge” autókoncepciót akartunk kidolgozni. Könnyebb, erősebb és jobban előtérbe helyezi a pilóták képességeit, a 2026-os technikai szabályzatot úgy alakítottuk ki, hogy szorosabb legyen a versenyzés, javuljon a csapatok közötti versengés és látványosabbak legyenek a hétvégék.”

Az FIA elnöke, Mohammed bin Szulajm hozzátette: „A Forma-1-gyel közös célunk az volt, hogy olyan autót hozzunk létre, amely megfelel a sport elit kategóriájának jövője szempontjából. Úgy véljük, ezt sikerült elérnünk.”

Ez lenne tehát a 2026-os megújulás alapja, és a szabályokat minden bizonnyal a Motorsport Világtanács következő ülésén, június 28-án fogják ratifikálni. Az autóról még több képet láthattok alábbi galériánkban: