Hivatalos: beidézték Max Verstappent a katari időmérő után!

A 2021-es Katari Nagydíj utolsó perceiben Pierre Gasly szárnytörése, majd defektje okozott dupla sárga zászlót az utolsó szektorban, miután a sérült autóját csak a célegyenes jobb oldalán tudta leparkolni.

Bár először a miniszektoridők alapján úgy tűnt, mindenki megfelelő mértékben lelassított, hamar kiderült Max Verstappen belső kamerás felvételéből, hogy a holland nem vette el a gázról a lábát, amikor elment Gasly egyhelyben álló autója mellett – amikor már a bal oldalán már egy pályabíró lengette is a dupla sárga zászlót.

Verstappen mentségére szóljon, hogy a kormányán csak abban a pillanatban villantak fel az FIA sárga zászlót jelző LED-jei, amikor már majdnem Gasly mellett volt, de azt még nem tudjuk, hogy ez enyhítő körülménynek számít-e majd.

Verstappen előtt Valtteri Bottas is már Gasly defektje után fejezte be a mért körét, de ő is azt mondta, hogy nem intettek be neki sárga zászlót, és Verstappen belső kamerás felvételének megtekintése után Toto Wolff is azt mondta, hogy a versenybírókra bízza ezt az ügyet, ők nem fognak foglalkozni vele.

Mivel a beidézés helyi idő szerint vasárnap 13 órára szól, leghamarabb magyar idő szerint délelőtt 11 óra körül várható majd döntés arról, hogy Verstappen megtarthatja-e a rajthelyét.

Frissítés: Valtteri Bottast és Carlos Sainzot is beidézték a sárga zászló figyelmen kívül hagyása miatt.