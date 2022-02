Hivatalos: Bahrein elképesztően hosszú szerződést kötött az F1-gyel!

A koronavírus-járvánnyal egészen új helyzetbe került Bahrein a Forma-1-en belül: 2020-ban két futam rendezését is vállalta a közel-keleti ország, ráadásul két eltérő vonalvezetéssel, 2021-ben pedig az évadnyitó futam mellett a téli teszteket is náluk rendezték – arról nem is beszélve, hogy a védőoltások bevezetésének kezdeti időszakában vállalták, hogy beoltják az F1-es paddockot, amivel több csapat is élt.

2022-ben szintén Bahrein ad majd otthont az év első futamának, valamint az egyetlen élőben közvetített téli tesztnek, amit március 10. és 12. között fognak tartani.

A Forma-1 népszerűségének, és a versenyrendezési kedv fellobbanásával pedig úgy érezték, jobb, ha jó előre bebiztosítják a helyüket a versenynaptárban, miután mindegyik közel-keleti riválisuk hasonlóan hosszú idejű szerződéseket kötöttek az F1-gyel az elmúlt időszakban: Bahrein 2036-ig kötelezte el magát a futam megtartása mellett.

Az F1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali így nyilatkozott: „Nagy örömünkre szolgál, hogy 2036-ig a Bahreini pályán fogunk versenyezni, ahol még több hihetetlen verseny és izgalom fogja elkápráztatni a rajongóinkat. 2004 óta fantasztikus versenyeket rendeztünk Sakhirban, és alig várjuk, hogy visszatérjünk oda a 2022-es bajnokság kezdetére, amikor a sportág új korszakát kezdjük."

„Bahrein volt az első ország a Közel-Keleten, amely befogadta a Forma–1-et, és nagyon különleges helyet foglal el a sportágunkban, én pedig személyesen szeretném megköszönni Őfelsége Szalmán hercegnek és csapatának az elkötelezettségüket és kemény munkájukat a partnerségünk során, és várakozással tekintünk az előttünk álló sok-sok évnyi versenyzés elé."

Nyáron a Hungaroring és a magyar kormány is előzetes megállapodást kötött a Forma-1-gyel a Magyar Nagydíj szerződésének meghosszabbításáról: a kormány 2037-ig vállalná a futam itthon tartását.

