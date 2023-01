Kubicával együtt az Alfa Romeo szponzora is távozik, de a Forma-1-et nem hagyják el A Robert Kubica karrierjét támogató lengyel olajvállalat, a PKN Orlen hivatalosan is bejelentette, hogy véget ért a névadó szponzori szerződésük az Alfa Romeóval, azonban így is a Forma-1-es mezőnyben maradnak, miután az AlphaTauri szponzorává váltak.