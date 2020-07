HIVATALOS: az FIA ismét döntött Hamilton ügyében, közvetlen az Osztrák Nagydíj előtt

Az FIA pénteken és szombaton sem maradt munka nélkül. Először a Red Bull óvását kellett kivizsgálniuk. A „bikák” a Mercedes DAS rendszere ellen adta be a dokumentumát, amit végül a szövetség visszautasított.

A Red Bull Racing nem fellebbezett, és nem kellett sok időnek eltelni ahhoz, hogy egy újabb ügyet vizsgáljanak, mely szintén a Mercedeshez köthető. Lewis Hamiltont két esetleges szabálysértés miatt hívta be az FIA meghallgatásra.

A Q3 végén Valtteri Bottas kicsúszott, és úgy tűnt, hogy Hamilton megszegte a szabályokat a sárga zászlóra vonatkozólag. Végül tisztázták az eseményt, és a hatszoros világbajnok emiatt nem kapott büntetést.

A másik ügyben azonban vétkesnek találták, amikor a Q3-as körén kiszélesítette a pályát. Ezt az idejét elvették, d eígy is megtarthatta a második helyét, hiszen a másik köre elegendő volt ahhoz, hogy Valtteri Bottas mögött maradjon.

Nem sokkal az Osztrák Nagydíj rajtja előtt a Red Bull felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, miután olyan videós anyagok birtokába jutottak, amik elegendőek lehetnek az ügy felülvizsgálatához, vagy a döntés felülbírálásához.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, talks to the media on the grid

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images