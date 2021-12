Hivatalos: az FIA elutasította a Mercedes egyik keresetét!

A 2021-es Forma-1-es Abu Dhabi Nagydíj leintése után a Mercedes két ügy miatt is óvást adott be a versenybíróknak. Az egyikben a sportszabályzat 48.8-as cikkelyére hivatkozva kérték, hogy vizsgálják meg Max Verstappent, amiért többször is Lewis Hamilton elé került a biztonsági autós fázis végén, amikor a kocsisort már Hamilton vezette.

Az esetet megvizsgálva azonban az FIA versenybírói úgy ítélkeztek, hogy a holland nem vétett a szabályok ellen, és elutasították a Mercedes keresetét.

A Red Bull azzal érvelt, hogy a 44-es autót nem „előzte meg” a 33-as autó, illetve, hogy mindkét autó „gyorsított, majd lassított”, és hogy a Safety Car alatt „millió precedens” volt arra, hogy az autók egy pillanatra bementek az előttük haladó mellé, majd visszahúzódtak mögéjük.

A felek által vázolt különböző álláspontokat mérlegelve a versenybírók megállapították, hogy bár a 33-as autó egy pillanatra, egy nagyon rövid időre kissé a 44-es autó elé hajtott, amikor mindkét autó gyorsított, majd lassított, de visszahúzódott a 44-es autó mögé és nem volt előtte, amikor a Safety Car időszak véget ért.

Azzal, hogy a Mercedesnek ezt az óvási kísérletét elutasította az FIA, még koránt sem tekinthetjük lezártnak az Abu Dhabi Nagydíjat. A Mercedes a Motorsport.com értesülései szerint tisztában volt azzal, hogy ezt az ügyet elbukhatják, azonban a biztonsági autó és az újraindítás körüli káosz miatt továbbra is támadják az FIA-t.

Ebben pedig segítésükre van jogi tanácsadóként az a Paul Harris is, akinek segítségével korábban a Manchester City is sikeresen fellebbezett a nemzetközi Sportdöntőbíróságon a Bajnokok Ligája indulásáért.

A Red Bullt kifejezetten frusztrálta, hogy a Mercedes jogi csapattal érkezett a szezonzáróra, és már készek lennének a CAS-hoz továbbítani az ügyet. A Red Bull szóvivője a Motorsport.com-nak úgy fogalmazott, hogy „mi egy versenycsapat vagyunk, nem jogi csapattal érkeztünk, készen állva egy óvásra”.