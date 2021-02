Hivatalos: Az Electronic Arts (EA) felvásárolta a Codemasters-birodalmat

A Codemasters – akik a Motorsport Gamesen keresztül rendezik a DiRT Rally franchise esport versenyeit – 2009 óta készíti a Forma-1 hivatalos videójátékait, amelyek valahol félúton vannak az arcade és a szimulátorjátékok között, segítségektől függően.

Azok után, hogy korábbi hírek szerint 2k franchise tulajdonosa, a Take Two is szemet vetett a Codemastersre, decemberben kiderült, hogy az EA már megállapodott a brit cég megvásárlásáról, ami 1.2 milliárd dollárért cserél gazdát.

Az EA Sports portfóliója alá tartoznak jelenleg a FIFA, Madden NFL, és az NHL játékok, ahogyan a Need for Speed franchise is. Szerdán a Codemasters befektetői is zöld utat adtak az EA érkezésére.

„Ez egy új, izgalmas fejezete a versenyjátékok és tartalomgyártás világának, mivel összehozzuk a az Electronic Arts és a Codemasters tehetséges csapatait” – jelentette ki az EA ügyvezetője, Andrew Wilson.

„A versenyzés iránti fanatizmus világszerte folyamatosan növekszik, és az összetett portfóliónkban szereplő franchise-ok lehetővé teszik számunkra, hogy innovatív, új tapasztalatokat gyűjtsünk, és hogy több játékost vonzzunk a motorsportok és autók világába.”

„Csapataink a versenyzéssel kapcsolatos szórakoztatás globális erői lesznek, nagyszerű játékokkal várjuk a játékosokat minden platformon, és alig várjuk, hogy mindez elkezdődhessen.”

„A mai nap egy mérföldkő a Codemasters történetében, és izgalmas nap ez az alkalmazottaink, illetve játékosaink számára” – tette hozzá Frank Sagnier, a Codemasters ügyvezetője. „Az EA-val kialakult partnerség lehetővé teszi csapataink számára, hogy magasan jegyzett franchise-okat új magasságokba emeljék, és játékos hálózatunk révén hatalmas globális közösséget érjünk el.”

