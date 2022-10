HIVATALOS: az Audi a Sauber oldalán lép be a Forma-1-be!

Az Audi augusztus végén, a Belga Nagydíjon jelentette be, hogy a 2026-os szezonban belépnek a Forma-1-be, és saját erőforrást fognak készíteni Neuburgban, Németországban. Augusztusban még nem nevezték meg, hogy melyik meglévő csapatot fogják ellátni az erőforrásaikkal, miután annak lehetőségét kizárták, hogy teljesen új csapatot hozzanak létre, de a Motorsport.com már akkor arról értesült, hogy a Sauber partnereiként fognak belépni a Forma-1-be.

Szerda délelőtt végül hivatalosan is bejelentették, hogy a svájci csapat adja majd a leendő entitás gerincét, ahogyan azt is megerősítették, hogy bevásárolták magukat a Sauberbe, ennek részleteit azonban nem hozták egyelőre nyilvánosságra – a Motorsport-Totalnál dolgozó kollégáink úgy tudják, hogy a Sauber 75%-át veszi meg az Audi.

„Ez a partnerség új magasságokba emeli majd csapatot, ugyanakkor garantálja a vállalat hosszú távú jövőjét - egy olyan csapatét, amely elkötelezett munkaerővel, Európa egyik legjobb szélcsatornájával és világszínvonalú motorsport-gyártó létesítményekkel büszkélkedhet” – áll a Sauber közleményében.

A Sauber a névadó szponzori megállapodásuk keretein belül még 2023-ban is Alfa Romeo néven fog futni, a 2024-es és 2025-ös átmeneti szezonokban azonban minden bizonnyal visszatérnek a Sauber névhez, miközben továbbra is a Ferrari erőforrásait fogják használni. A Sauber már idén is függetlenedett a Ferrari technikai részlegétől, miután 2012 óta idén először készítettek saját sebességáltó-házat és saját, ahhoz kapcsolódó hátsó felfüggesztést.

A Sauber elnöke és főrészvényese, a nyilvánosságtól általában tartózkodó Finn Rausing is megerősítette, hogy továbbra is a csapat részvényese marad. „Az Audi a lehető legjobb stratégiai partner a Sauber-csoport számára. Egyértelmű, hogy azonos értékek és jövőkép mentén dolgozunk, és izgatottan várjuk, hogy elérjük a közös céljainkat egy erős és sikeres együttműködés keretein belül.”

A Sauber csapatfőnöke, Fred Vasseur elismerte, hogy „nagy felelősséggel jár” az, hogy a német márkát kell képviselniük a Forma-1-ben, akik a szokásos célt tűzték ki: 2 év felkészülés után a harmadik szezonjukban már győzelmekért szeretnének majd harcolni.

Az Audi elnökségi tagja és az F1-es programért felelős Oliver Hoffmann hozzátette, hogy az Audi LMP1-es programja alatt szerzett tapasztalataik nagy szerepet játszottak abban, hogy svájci csapatot választották.

„Örülünk, hogy egy ennyire tapasztalt és kompetens partnert találtunk az ambiciózus Forma-1-es programunkhoz. Már korábbi együttműködések révén jól ismerjük a Sauber világszínvonalú létesítményeit, és meggyőződésünk, hogy nagyon erős csapatot alkotunk majd.”

A Sauber a 2026-os szezontól kezdve elmondhatja majd magáról, hogy két évtized alatt két nagy német márka gyári csapatául is szolgáltak, arról nem is beszélve, hogy Peter Sauber a karrierje a Mercedes Group C autóinak építésével lőtt ki, és a két fél együtt tervezte az F1-es szereplést is a 90-es évek elején.

2008-ban a BMW-Sauber Robert Kubicával a világbajnoki címért is harcolhatott volna, azonban a cégvezetés úgy döntött, hogy a Kanadában szerzett futamgyőzelmük után inkább a 2009-es szezonra koncentrálnak. Kubica a mai napig meg van győződve arról, hogy ha a már megtervezett fejlesztéseiket le is gyártják, akkor valós esélyük lett volna a bajnoki címre, és hasonlóan nyilatkozott Mike Krack, az Aston Martin jelenlegi csapatfőnöke is, aki a 2008-as szezon alatt annyira felhúzta magát ezen a döntésen, hogy be is adta felmondását.

A Sauber jelenleg a hatodik a konstruktőri bajnokságban, miután remekül kezdték a 2022-es szezont, a Kanadai Nagydíj óta azonban csak egyetlen egy pontot szereztek. Valtteri Bottas elmondása szerint azért estek vissza ennyire a fejlesztési versenyben, mert munkaerőhiánytól küzdenek, és hiába tesztelnek le valamit a szélcsatornájukban, azt nem tudják felrakni az autóra, így az Audi támogatásával a Saubernek ki kell majd bővítenie a mérnöki gárdáját is.

Miközben az Audi már teljes nyugalommal készülhet a 2026-os bemutatkozásukra, a Porsche egyre távolabb van attól, hogy belépjenek a Forma-1-be. Mohammed ben Szulajem elmondása szerint a Porsche több F1-es csapattal is tárgyal, miután meghiúsult az együttműködésük a Red Bull-lal, de Motorsport-Total értesülései szerint erről szó sincs, a Porsche jelenleg csak takaréklángon foglalkozik egy potenciális F1-es szerepléssel.