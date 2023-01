Hivatalos: az Andretti a Cadillackel közösen lépne be a Forma-1-be!

Az Andretti már tavaly februárban bejelentette, hogy Forma-1-es csapatot szeretnének indítani, miután nem sikerült felvásárolniuk a Saubert, és a 2022-es év legnagyobb részét a csapatok közötti lobbizással töltötték.

Az eredeti tervük szerint a Renault-tól vásárolták volna az erőforrásokat, azonban az F1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali kijelentette, hogy csak egy újabb gyártó bevonásával tartanák belépésre méltónak Andrettiék vállalkozását.

Mohammed ben Szulajem FIA-elnök közleménye, miszerint felkérte az FIA-t, hogy vizsgálják meg a Forma-1-es mezőny bővítésének lehetőségét, már előrevetítette, hogy Andrettiék a háttérben jól haladhattak a tárgyalásokkal.

Csütörtökön pedig az Andretti és a General Motors egy közös sajtóközleményben be is jelentette, hogy „teljesen amerikai” Forma-1-es csapatot szeretnének létrehozni, a Cadillac márka arculátával.

„Örülök, hogy a GM és a Cadillac is csatlakozott egy közös álom eléréshez. A GM és az Andretti is osztozik versenyzés szeretetében, most pedig lehetőségünk nyílt arra, hogy a motorsport iránti szenvedélyünket és az innováció iránti elköteleződésünkből egy valódi amerikai Forma-1-es csapat születhessen” – mondta Michael Andretti, aki az Andretti Global vezérigazgatójaként nem nyilatkozott arról, hogy a leendő csapat, amelynek Indianapolisban lenne a központja, melyik szezonban csatlakozna a Forma-1 mezőnyéhez.

Egyelőre azt sem tudni, hogy milyen erőforrással állna rajthoz az új csapat: Andretti elmondása szerint nem zárták ki, hogy egy már meglévő gyártótól vásárolják meg a leendő motor alapjait, amelynek gyártásához „az Andretti és a Cadillac is technikai segítséget nyújtana”.

A Forma-1 a Haas 2016-os csatlakozása óta nem engedett új csapatot a mezőnybe, de a jövőben több fél is érdeklődne a csatlakozás iránt. Andretti és a Cadillac addig vezető útjának sikeréhez a Forma-1 vezetésének és a jelenlegi csapatoknak a támogatása is kell, közülük pedig csak ketten fejezték ki nyilvánosan ezt a pénzügyi bizonytalanságok közepette.

Minden újonnan érkezőnek 200 millió dolláros díjat kell fizetnie „felhígulás" miatt, amit aztán a jelenlegi résztvevők között osztanak szét, amiért addigi bevételeiket egy új belépővel kell megosztaniuk.

Andretti partnership with Cadillac Fotó készítője: Andretti Autosport

Mióta a Forma-1-hez való csatlakozásról először beszélt, Andretti többször nyíltan kijelentette, egyik ülésüket egy amerikai versenyzőnek tartják fenn, egészen pontosan az IndyCarban az Andretti Autosportban versenyző Colton Hertának, aki 2023-ban az AlphaTauri pilótája lett volna, ha rendelkezett volna az F1-es szerepléshez szükséges szuperlicenc-pontokkal.

A Motorsport.com kérdésére, hogy továbbra is ez-e a terv, Andretti így válaszolt:

„Egyértelműen az a terv, hogy legyen amerikai versenyzőnk és szerintem mind tudjátok, ki az első számú jelölt. Coltont szerződés köti az Indycarhoz, de ez egy teljességgel amerikai projekt lesz és ezért mindenképpen akarunk egy amerikai pilótát az ülésünkbe.”