Hivatalos: a Red Bull felülvizsgálatot kért Hamilton miatt

Lewis Hamilton szombaton a második rajthelyet szerezte meg, de érdekes körülmények között, mivel sárga zászló volt érvényben a Q3 végén Valtteri Bottas kicsúszása miatt. Az FIA többek között emiatt is idézte be a világbajnokot.

A másik ügy, ami miatt vizsgálták, az a pályahatár be nem tartása volt, amiben végül vétkesnek találták. A versenybírák elvették a körét, de a korábban futott ideje is elegendő volt ahhoz, hogy a második helyen maradjon, így Max Verstappen sem kerülhetett előrébb, aki a Red Bull Racinggel harmadik lett.

„Nem láttam sárga zászlót. Jöttem kifelé a kanyarból, ráálltam a gázra, és azt gondoltam, hogy valószínűleg Valtteri kicsit szélesen ment, és a pálya előrébb lévő részén már vissza is tért. Ezért néztem, hogy van-e kavics, vagy esetleg egy autó a pályán, de semmi nem volt ott. Tehát folytattam. Aztán a 6-os kanyarnál láttam, hogy Valtteri ott van bal oldalt. Minden elég gyorsan történt, és elég sok port is láttam.” - mondta Hamilton az FIA vizsgálata előtt.

A Mercedes versenyzője, elmondta, hogy az 5-ös kanyarnál úgy ment át, hogy zöld fénypaneleket látott. A videofelvétel pedig megerősítette, hogy egyidejűleg zöld és sárga fényjelzések is láthatóak voltak, ami azt jelenti, hogy egymással ellentétes jeleket mutattak a versenyzőnek. Ennek értelmében a stewardok úgy döntöttek, hogy nem büntetik meg a hatszoros világbajnokot.

A Red Bull nem hagyta annyiban a dolgot, és felülvizsgálatot kért, ami miatt Hamiltonnak és a Mercedes képviselőinek 13 óra 45 perckor újra meg kellett jelennie az FIA előtt. A felülvizsgálat jelenleg is zajlik, így még változhat a rajtrács.

Egy ilyen felülvizsgálati kérelemhez új elemekre van szükség az ügy kapcsán. Kiderült, hogy a Red Bullnak vannak olyan videós felvételei, amik ennek megfelelhetnek, így közel sem biztos, hogy Hamilton megtarthatja a rajthelyét.

A "bikák" pénteken a Mercedes DAS rendszere miatt nyújtottak be óvást, de az FIA elutasította azt, így az innovatív fejlesztés továbbra is használható, amit lehetséges, hogy a Red Bull is használni fog a saját tervezése részeként.

