Hivatalos: a McLarennél is bejelentés történt a csapatfőnöki pozíció kapcsán

Fernando Alonso és Michael Schumacher korábbi mérnöke Andreas Seidltől vette át a stafétát még a 2022-es szezon végén, és azóta egyértelműen emelkedő pályára állította a McLarent, hiszen a tavalyi év kezdete óta 18 dobogós helyezést, idén pedig két futamgyőzelmet is elkönyvelhettek.

Zak Brown ügyvezető az elmúlt időszakban számtalanszor dicsérte Stellát, így a szerződéshosszabbítás egyáltalán nem meglepő. „Igazi megtiszteltetés részese lenni a McLaren F1-es csapatának, és nagyra becsülöm, hogy a jövőben is folytathatom a munkát csapatvezetőként” – mondta Stella a hír kapcsán.

„Az elmúlt másfél évben komoly előrelépést tettünk, de továbbra is rengeteg munka vár még ránk, ha folyamatosan a mezőny elejében akarunk harcolni. Mindez azonban izgalmas kihívást jelent. A siker abból ered, hogy az istálló összhangban dolgozik, én pedig élvezem a szerepem, amely lehetővé tette számomra, hogy felszínre hozzam az egyének tehetségét és erővel ruházzam fel az embereket egy közös cél elérése érdekében.”

„Köszönöm Zaknek, amiért bízik bennem, köszönöm az egész vezetőségnek és a kollégáimnak, hogy folyamatosan támogatnak és együttműködnek velem. Izgatottan várom, mit érhetünk még el közösen.”

Stella még 2015-ben csatlakozott a McLarenhez, miután hosszú éveket töltött a Ferrarinál, ahol Michael Schumacher teljesítménymérnöke volt, majd később Kimi Räikkönen és Fernando Alonso versenymérnökeként is tevékenykedett. Mielőtt a McLarennél csapatvezető lett volna belőle, különböző szerepekben fordult meg, de egyértelművé vált, hogy remekül fekszik neki ez a pozíció.

Stella hosszabbítása Lando Norris és Oscar Piastri szerződéshosszabbítását követi, miközben maga Brown is elkötelezte magát az alakulat mellett, ami azt jelenti, hogy a McLaren alappillérei még jó ideig nem mennek sehová.

„Boldogan erősítem meg, hogy Andrea Stella még jó néhány évig a csapatfőnökünk marad. A kiváló vezetői készsége, szakértelme és a feléje irányuló tisztelet azt mutatja, hogy nem is lehetne jobb emberünk arra, hogy folytassuk célunk hajszolását, miszerint szeretnénk konstans az élmezőnyben küzdeni” – mondta Brown.

„Rendkívüli hatása volt csapatvezetőként a McLaren F1-re, de nemcsak a pályán elért eredmények és a csapat fejlődése terén, hanem a kultúránk és a hozzáállásunk javítása terén is. Mivel Landóval, Oscarral és most már Andreával is hosszabbítottunk, így magabiztosan folytathatjuk utunkat afelé, hogy világbajnokok legyünk. Mindannyian várjuk a következő éveket Andrea vezetése alatt.”

