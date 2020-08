HIVATALOS: A Ferrari fellebbezett a Racing Point-ügyben hozott döntés ellen!

Nemrég érkezett a Ferrari hivatalos közleménye arról, hogy hivatalosan is fellebbeznek a Racing Point-ügyben született döntés ellen. A döntés azután született meg, hogy a Renault a Stájer, a Magyar és a Brit Nagydíj után is hivatalos óvást nyújtott be a silverstone-i bázisú alakulat ellen.

A Renault a Racing Point fékhűtőjét kifogásolta, melyeket az idei évtől minden csapatnak magának kellene megterveznie, ám a franciák szerint ezt a Mercedestől kapták.

Múlt héten született meg az FIA döntése az elemről, melynek alapján a Renault óvását elfogadták, a Racing Pointot pedig 400 ezer eurós büntetés kifizetésére kötelezik, illetve levonnak tőlük autónként 7,5, azaz 15 konstruktőri pontot.

Azonban a csapatok jó része nem volt elégedett az ítélettel, közülük pedig a Ferrari lett az első, amely hivatalosan is fellebbezett a hátsó fékhűtőkkel kapcsolatos ítélet ellen. Korábban kifejezte a fellebbezési szándékát a Renault, a McLaren és a Williams, illetve a Racing Point is, csak a pink csapat azt szeretné bizonyítani, hogy a szabályok adta kereteken belül maradtak.

A többi csapatnak holnap, azaz szerda reggel 10 óráig van ideje hivatalosa fellebbezni az ítélet ellen.

