Hivatalos: a Belga Nagydíjon debütál a Honda legújabb motorja

A hu.motorsport.com korábban már több alkalommal is beszámolhatott a Honda motorhelyzetéről. A japánok régóta fejlesztik a 4-es specifikációt, mely időközben elkészült, de annak bevetéséről csak most született döntés. A Honda még azt is kilátásba helyezte, hogy csak a Japán Nagydíj környékén veti be az új egységet, de az valójában már ezen a hétvégén bekerül az autókba.

Még több F1 hír: Ericsson csak tartalék lesz a Belga Nagydíjon?

A hivatalos tájékoztatás szerint először Alexander Albon ( Alex Albon ), és Daniil Kvjat próbálhatja ki a 4-es specifikációt, mely a hírek alapján sokkal erősebb lehet, mint a korábban használt csomag, benne az új időmérős móddal, ami sokat hozhat a konyhára. Ne feledjük, Spa és a közelgő monzai helyszín is remek lehetőséget jelent arra, hogy a Honda bevesse a motorját, a büntetések ellenére is, hiszen ezen a két pályán sok a hosszú egyenes és az előzési lehetőség.

A Honda hozzátette, mint általában, ezúttal is a teljesítmény és a megbízhatóság javítására koncentrálnak, abban a reményben, hogy mindkét csapattal jobb eredményeket érjenek el a szezon ezen részén.

A terv az, hogy csak Albon és Kvjat fogja használni az új motort, aminek stratégiai okai vannak. Toyoharu Tanabe, a Honda Racing F1 technikai főnöke azt mondta, nincsenek hatással a terveikre az Albon-Gasly csere a verseny kapcsán, és továbbra is mindent megtesznek annak érdekében, hogy mind a négy pilótát támogassák.

A szabályoknak megfelelően Albon és Gasly ugyanazzal a motor-és alkatrésszámmal folytatja tovább, ami a csapat neve mellett szerepelt, így ezen a területen is cseréltek, tehát az FIA technikai listáján csak a nevek különböznek, így nincs arról szó, hogy a pilóták tiszta lappal indulnának a motorok kapcsán, vagy a számaikat átvitték volna a másik istállóhoz.

Ennek értelében Albon a Red Bullnál, míg Kvjat a Toro Rossónál kap büntetést a csere miatt, addig Verstappen és Gasly, a két korábbi csapattárs a 3-as specifikációval versenyez tovább. Az ő esetükben minden bizonnyal csak Monzában, a következő versenyhétvégén lesz a csere, és az azzal járó rajtbüntetés.

Egy igazán őrült verseny, miközben két versenyző tartózkodik a motoron, akik hatalmas sebességgel száguldanak. Látványos felvételek Assenből.