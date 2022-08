Hivatalos: 2025-ig hosszabbított egymással a Honda és a Red Bull

A japán gyártó ugyan a tavalyi év végeztével hivatalosan elhagyta a Forma–1-et, de beleegyeztek abba, hogy továbbra is ők gyártják és üzemeltetik a hajtóegységeket, miközben a szellemi tulajdont már átruházták a Red Bullra.

Mindez eredetileg csak erre a szezonra szólt volna, és utána a bikások a saját, újonnan elkészült motorrészlegük segítségével vitték volna tovább a Honda munkáját. Ott azonban most minden bizonnyal már a 2026-os, Porschéval történő együttműködésre kerül a hangsúly, így változtak a tervek.

Szó volt már korábban is arról, hogy a Honda egészen 2025 végéig folytathatja jelenlegi munkáját a Red Bull-lal, és mindez most hivatalossá is vált. A Honda Racing Corporation (HRC), amely a cég motorsportos tevékenységeiért felel, így tehát a mostani motorszabályok lejártáig fog együttműködni Christian Horner alakulatával.

Mindennek pedig azért is lehet jelentősége, mert így a nemrég létrejött Red Bull Powertrains 2026-tól új belépőnek számít majd a sorozatba, ezáltal pedig engedményeket kaphat majd az F1-től.

A Honda eközben azért is tudja folytatni a jelenlegi munkát, mert már érvényben van az erőforrások befagyasztása, ezért nem kell a drága fejlesztésekre költeniük.

Horner a következőket mondta a bejelentés kapcsán: „A Red Bull Hondával kötött partnersége hihetetlenül sikeresnek bizonyult, és örömünkre szolgál, hogy mindez egészen a jelenlegi motorszabályok ciklusának végéig így marad.”

Koji Watanabe, a HRC elnöke még hozzátette: „Megegyeztünk abban, hogy a továbbiakban is támogatni fogjuk a Red Bull Powertrainst a Forma–1-ben, miután a Red Bull megkért minket, hogy hosszabbítsuk meg a szerződést, amire a HRC-nek van elegendő forrása.”

„A motorsport csúcsán való jelenlétünket ismételten arra szeretnénk használni, hogy fejlesszük a technológiáinkat, valamint a munkaerőnket.” Ez a hosszabbítás vélhetően azt eredményezi majd, hogy 2023-tól ismét hangsúlyosabb megjelenést kaphatnak a japánok a Red Bull és az AlphaTauri autóin.

