Hivatalos: 2021-ben sem lesz Forma-1-es Ausztrál Nagydíj

Az utóbbi időben már felreppentek olyan pletykák, hogy a továbbra is ultraszigorú ausztrál kormány beutazási korlátozásai miatt sem az F1, sem a MotoGP versenyét nem tudják megtartani idén, magyar idő szerint kedd hajnalban pedig be is jelentették a futamok eltörlését.

A Forma-1-es versenyt már így is áttették márciusról novemberre, így hozzá is láttak az Albert Park újraaszfaltozásához és átalakításához, azonban leghamarabb jövőre próbálhatja ki az új vonalvezetést a száguldó cirkusz.

Australian GP map Fotó készítője: FIA

„Megértjük, hogy nem ezt a hírt akarták hallani a Forma-1 és a MotoGP rajongói, mondta az Ausztrál Nagydíj szervezőbizottságának elnöke, Andrew Westacott. „Lesznek még kihívások a járvány miatt, de mindent meg fogunk tenni, hogy a következő MotoGP és Forma-1-es versenyeink parádésak legyenek.”

Még több F1 hír: Brawnt „meglepné”, ha a Red Bull mindenhol ilyen domináns teljesítményt nyújtana

A Forma-1 vezérigazgatója Stefano Domenicali az ausztrál döntés után kijelentette, hogy az F1 továbbra is arra törekszik, hogy 23 versenyt tudjanak tartani idén:

„Bár csalódottak vagyunk, hogy idén sem fogunk Ausztráliában versenyezni, bízunk abban, hogy 23 versenyes szezont tudunk tartani 2021-ben, és több opciónk is van az üresen maradt időpont elfoglalására. Az elkövetkező hetekben kidolgozzuk a részleteket a lehetőségeink kapcsán, és természetesen további tájékoztatást adunk ki, amennyiben az egyeztetések sikeresek voltak.”

A 2021-es Forma-1-es versenynaptárból a paddockbeli pletykák miatt könnyen kieshet még idén Japán, ahol a MotoGP október 3-i versenyét már eltörölték, és könnyen lehet, hogy így jár az október 10-i suzukai forduló is, valamint Brazília, ahol továbbra tombol a koronavírus-járvány.