HIVATALOS: 2021-ben is lesz Portugál Nagydíj

A Portimaóban megrendezésre kerülő Portugál Nagydíj a Vietnám által üresen hagyott helyre ugrik majd be május első hétvégéjén.

A 2021-es versenynaptárat továbbra is számos kérdés övezi, a mai nap során azonban sok egyéb mellett arról is megállapodás született, hogy május 2-án Portugáliában láthatunk majd F1-es futamot. A hírt az F1 is megerősítette hivatalos csatornáin.

Ha minden a tervek szerint halad, az F1 idén valaha volt leghosszabb szezonját láthatjuk majd, 23 versennyel. Mivel azonban a koronavírus továbbra is jelen van, egyes versenyek – különösen az utcai futamok – megrendezése továbbra is nehézségekbe ütközik.

Néhány helyszín ráadásul nem feltétlen ragaszkodik ahhoz, hogy nézők nélkül is vállalja a verseny megrendezésével járó költségeket.

